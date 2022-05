Nurmikon pituudet luokittain löytyvät uusimmastakin Kiinteistö-RYL-ohjeesta.

Leena Laurila kirjoitti (HS Mielipide 6.5.) saaneensa isännöintitoimistolta vastauksen, että harvennettu nurmikon leikkuu ei ole taloyhtiössä mahdollista taloyhtiön noudattaman RYL 2009 -ohjeen (Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) mukaan.

Kiinteistö-RYL ei estä harvennettua nurmikon leikkuuta. RYL 2009 -ohjeessa A2-luokan (asuinkiinteistöt, toimitilat jne.) hoitoalueilla nurmikon pituudeksi on esitetty 40–120 millimetriä. Mikään ei estä sopimasta, että käytetään kohdan A3 määrittelyä, jolloin pituus on 40–250 millimetriä.

Nurmikon pituudet luokittain ovat myös uusimmassa Kiinteistö-RYL-ohjeessa.

Lisäksi nykyisin ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon osalta todetaan seuraavaa: Tilaaja määrittää alueen hoidon ja kunnossapidon tavoitteet. Tavoitetilaa kuvataan hoitoluokalla. Joissakin kohteissa samalla piha-alueella voi eri kohdissa olla käytössä eri hoitoluokka käyttötarpeen ja tavoiteltavan esteettisen yleisilmeen mukaan. Tilaajalla voi olla myös muita kuin hoitoluokkiin liittyviä tavoitteita kuten esimerkiksi terveellisyyteen, turvallisuuteen, esteettisyyteen, ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyviä tavoitteita. Niihin liittyvät hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet määritellään sopimuksissa.

Kiinteistö-RYL on hyvä työkalu kestävän kiinteistönpidon toteuttamiseen ja palveluiden tilaamiseen. On myös tärkeää, että kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisilla on käytössään uusimmat ja päivitetyt RYL-ohjeiden julkaisuversiot.

Lisätietoa saa Rakennustiedon verkkosivuilta (rakennustieto.fi).

Jaana Matilainen

johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto oy

