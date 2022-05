Hybridivaikuttaminen on huono käsite

Käsite ei tarkoita käytännössä mitään mutta on sitäkin vahingollisempi. Voi olla, että hybridivaikuttajia ruvetaan etsimään keskuudestamme surullisin seurauksin.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) vihjasi eduskunnan kyselytunnilla, että perussuomalaiset harjoittavat hybridivaikuttamista (HS 13.5.). Perussuomalaisia missään asiassa millään tavalla puolustamatta on sanottava, että sananvalinta ei kasvata luottamusta Mikkosen edustamia instituutioita kohtaan eikä paranna keskusteluilmapiiriä.

Hybridivaikuttamista on hyvin monenlaista, toteaa Mikkonen. Koska näin tosiaan on, koko käsitteen käytöstä olisi syytä luopua. Kun käsite tarkoittaa hyvin monia asioita, se ei tarkoita käytännössä mitään, mutta on sitäkin vahingollisempi.

”Hybridivaikuttaminen” on eräänlainen hybridikäsite. Hyvin monia asioita tarkoittavaa sanaa voidaan käyttää minkä tahansa hankalaksi koetun mielipiteen leimaamiseen esimerkiksi maanpetokseksi. Kun hybridivaikuttamista pelätään, ja kun ”hybridivaikuttaminen” tarkoittaa epämääräistä asioiden joukkoa, seurauksena voi olla, että hybridivaikuttajia ruvetaan etsimään keskuudestamme surullisin seurauksin.

Valtiolliset instituutiot tarvitsevat luottamusta, mutta paras keino sen saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi ei ehkä ole se, että kulloisetkin asianosaiset instituutioiden edustajat vaatimalla vaativat luottamusta laitoksilleen. Tuloksena voi olla luottamuksen heikkeneminen. Luottamus pitäisi ansaita jotenkin toisin. Luottamus olisi hyvä säilyttää myös arvostelunvapauden oloissa. Olisi hyvä, jos instituutiot kestäisivät arvostelua – myös silloin, kun se on epäasiallista, repivää ja valheellista.

Jos Mikkosen hybridikäsitteellinen esiintyminen vaikutti jotenkin valtiollisten instituutioiden nauttimaan luottamukseen, se vahingoitti sitä. Mikkosen puhe oli vahingollista, mutta hybridivaikuttamista se ei ymmärtääkseni ollut.

Pertti Julkunen

tietokirjailija, Tampere

