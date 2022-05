Suomesta tulee hyvin todennäköisesti Naton jäsen, mikä lienee järkevintä. Asiasta tunnutaan olevan kovasti iloisia, vaikka liittymisen hankaluudet ovat vasta edessäpäin. Jos liittyminen olisi vain Naton ja Suomen asia, pulloja voitaisiin heti poksautella.

Se, kuinka hauskaa meillä Natossa tulee olemaan, riippuu kokonaan Venäjästä. Voimme kokea kaikkea mahdollista paheksunnasta aseelliseen aggressioon. Venäjä on osoittanut täydellisen arvaamattomuutensa.

Poliitikoille jäsenyyden hakeminen on kansan tuen vuoksi helppoa. Hakemuksen jälkeisessä elämässä valtiojohtomme veri punnitaan. Kaikki edelliset presidenttimme ovat onnistuneet päätehtävässään aika hyvin – siis venäläisten pitämisessä rajan takana suhteellisen tyytyväisinä. Nyt sama taakka on presidentin harteilla tyytymättömien venäläisten kanssa. Presidentti Sauli Niinistön ja hallituksen tukena on onneksi samaan hiileen puhaltava kansa ja eduskunta.

Ilkka Ylönen

Vantaa

