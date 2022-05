Liikkumisen mahdollistamiseksi ei tarvita monimutkaista byrokraattista järjestelmää eikä sääntökirjaa, matkojen yhdistelykeskusta, kulkukeskusta eikä asiakaspalvelua.

Vammaisen ihmisen liikkumisen tarpeet ovat aivan yhtä tärkeitä kuin kenen tahansa muun. Kun julkinen liikenne ei niihin taivu tai oma auto ei ole soveltuva ratkaisu, tarvitaan toimivaa taksipalvelua. Se on yhdenvertaista.

Kuljetuksen järjestämisestä aiheutuu siitä lakisääteisesti vastuussa olevalle hyvinvointialueelle kustannuksia. Mitä paremmin yhdenvertaisuus toteutuu, sitä enemmän aiheutuu kustannuksia. Se on yhdenvertaisuuden hinta.

Se on samalla lainsäätäjän tahtotila. Se voidaan nähdä myös yrittäjyyden ja palveluelinkeinon vauhdittamisena, työllisyyden ja veronmaksukyvyn edistämisenä, yhteiskunnan rattaiden pyörimässä pitämisenä.

Mitään erityistä ekstraa kuljetuspalvelu ei vammaiselle ihmiselle ole. Se on lakeihin perustuvaa tukea, jonka tarkoituksena on edistää vammaisen ihmisen mahdollisuutta olla osallisena yhteiskunnassa. Tämä on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen ydintä. Se on myös sopimuksen kuusi vuotta sitten ratifioineen Suomen valtion tahtotila.

Jotta tämä tahtotila toteutuu, on vammaisen ihmisen kulkemista edistävästä palvelusta tehtävä sujuvaa, täsmällistä, turvallista ja toimivaa. Sen lisäksi siitä on tehtävä sellaista, että sitä toteuttavien kunnollisten kuljetusyrittäjien on mahdollista sitä kannattavasti harjoittaa. Ansaita siitä itselleen ja palkollisilleen leipä. Nyt kuljetuspalvelut eivät tällaisia ole.

” Luotetaan palvelun käyttäjiin ja ammattitaitoisiin kuljetusyrittäjiin.

Liikkumisen mahdollistamiseksi tarvitaan soveltuvia kulkuneuvoja ja ammattitaitoisia taksiyrittäjiä. Siihen tarvitaan näille yrittäjille palveluntuottajaksi rekisteröitymisen menettely ja kannattavan yrittäjyyden mahdollistavat taksat. Siihen tarvitaan teknologiaa, jolla on erilaisten lakisääteisten matkojen erittelyominaisuus, jotta päästään eroon erillisistä järjestelmistä ja puhelinnumeroista erilaisten matkojen tilaamiseksi.

Liikkumisen mahdollistamiseksi tarvitaan käyttäjänäkökulmaa ja kykyä kuulla käyttäjiä. Myös liikkumisensa suhteen jokainen vammainen ihminen on yksilö, omine yksilöllisine tarpeineen. Sen vaikeammasta asiasta ei ole kysymys.

Vuosikymmenien ajan vammaisten kuljetuspalvelut ovat hoituneet niiden järjestämisestä vastanneiden kuntien lakeihin perustuvilla päätöksillä ja maksusitoumuksilla. Käytännön toteutus voitiin jättää kuljetuksen tarvitsijan ja kuljetusyrittäjän välille. Kaikki olivat tyytyväisiä. Kuljetukset toimivat aikataulun mukaan, ja yrittäjät saivat ajoistaan kohtuullisen korvauksen.

Toimiva kuljetuspalvelu oli jo olemassa. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Luotetaan palvelun käyttäjiin ja ammattitaitoisiin kuljetusyrittäjiin. Mahdollistetaan vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Jyrki Pinomaa

kahden monivammaisen miehen isä, Vihti

