Helsingin Sanomat käsitteli (Visio 5.5.) asiaa, jota olen hämmästellyt jo pidempään: työntekijäpulasta kärsivällä it-alalla ei palkata nuoria koodareita. Tekijöitä ei ole tarpeeksi, mutta töitä etsivät nuoret koodarit nähdään työnantajien silmissä usein riskinä.

Olen oppinut, että ohjelmistoalalla vastuun antaminen ja innostuksen jakaminen on erityisen oleellista. Oma urani sai hyvän alun, kun ensimmäisessä it-alan työharjoittelussani 21-vuotiaana sain vastuullisen projektin tehdäkseni ja minua tuettiin työssä hyvin. Minuun luotettiin, ja se sytytti palon työhön ja alaan. Myöhemmin olen itse rekrytoinut nuoria ja tehnyt parhaani mukaan saman palveluksen uusille kyvyille.

Moni unohtaa, että nuorilla koodareilla on tuorein tieto ja osaaminen teknologioista. Sopivalla ohjauksella he oppivat nopeasti tarvittavat työtehtävät ja ovat valmiita ottamaan lisää vastuuta. He oppivat ja kasvavat. Mainittakoon sekin, että rutinoitumattomat koodarit omaksuvat helposti yrityksen kulttuurin mukaiset toimintatavat.

Valitettavasti alalta kuuluu myös kertomuksia, miten harjoittelijat pannaan tekemään rutiinitöitä ja harjoitteluaika on yhden ja saman tekemisen toistoa. Nuorten kyvykkäiden koodarien käyttäminen tämänkaltaisiin rutiinihommiin on paitsi heidän kykyjensä aliarvioimista myös yrityksen kannalta suoraan sanoen typerää. Kyvyt eivät tule kunnolla esiin, ellei nuorta innosta ja haasta.

Yrityksille nuoren ohjelmistoammattilaisen palkkaaminen on strateginen investointi, johon on järkevää panostaa. Parhaimmatkin aloittavat nollasta.

Sauli Karhu

Visma Software

