Venäjä on nyt tuuliajolla, mutta mikään ei ole ikuista.

Suomen liittyminen Naton jäseneksi alkaa näyttää varmalta. Jäsenyys ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että olemme ja pysymme Venäjän naapurina.

Venäjä on valtava maa, joka ulottuu Suomen itärajalta Tyynelle valtamerelle asti. Maassa on monta eri kulttuuria, huikeat luonnonvarat ja mahtava luonto. Venäjän mollivoittoinen musiikki ja upea taide puhuttelevat suomalaisia. Myös urheilupuolella Suomen ja Venäjän välisessä kisailussa on erityistä painoarvoa.

Olisi sääli, jos kaikki edellä mainittu kaadetaan historian roskatynnyriin. Venäjä on nyt tuuliajolla, mutta mikään ei ole ikuista. Kun maa lopettaa onnettomat sotaseikkailunsa, sen johto vaihtuu, korvauksista on sovittu ja syylliset tuomittu, vihanpito Venäjän kanssa ei hyödytä ketään.

Kun uusi aika koittaa, naapurisuhteet punnitaan uudelleen. Suomelle avautuu ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa, että Nato-jäsenyys ja hyvä naapuruus voivat toimia rinnakkain. Tämä vaatii viisasta valtion johtoa, joka osaa luotsata Suomen halki Naton, EU:n ja Venäjän karikoiden, Suomen omilla ehdoilla ja muita loukkaamatta.

Suomen hienosti johdetun Nato-prosessin pohjalta uskon ja toivon, että kun aika koittaa, Suomesta tällaista johtajuutta löytyy.

Timo Niukkanen

Helsinki

