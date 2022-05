Suomen tilanne on nyt täysin erilainen kuin sodan jälkeen 1940-luvulla.

Suomi on matkalla Naton jäseneksi.

Sinänsä hyvässä pääkirjoituksessa (HS 15.5.) todettiin deterministisesti Suomella olevan edessään uudet vaaran vuodet. Analogia on voimakas ja vaatisi perusteluja, sillä useimmille kansalaisille tullee vertauksesta mieleen sodanjälkeinen epävakauden kausi 1944–1948.

Miksi vertauskuva ontuu? Tilanteemme on täysin erilainen. Ukrainan alueellinen sota ei ole onneksi laajentunut suursodaksi – suurvaltojen väliseksi sodaksi. Porkkalanniemellä sijaitsee suomalainen, ei venäläinen, varuskunta. Eduskunnassa ei istu kymmeniä itänaapurin poliittiseen järjestelmään myönteisesti suhtautuvia kansanedustajia.

Puolustuksemme on hyvässä kunnossa. Poliittisena selkänojana meillä on EU ja sotilaallisena selkänojana pian Nato. Olemme rikkaita, emme sodan köyhdyttämä maa, joka on täynnä henkisiä ja fyysisiä rampoja.

Varautumista uhkiin tarvitaan nyt, se on selvä. Deterministiseen varoitteluun pitää kuitenkin lisätä konditionaaleja. Tulevien vuosien aikana edessämme voi olla todellisia Suomeen kohdistuvia uhkia – tai sitten ei. Suden huutaminen liian aikaisin voi heikentää viestinnän uskottavuutta. Suden tuloon varautuminen on sen sijaan viisautta.

Jukka Raustia

tuntiopettaja, Suomen ja Skandinavian historia, Oulu

