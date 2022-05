Lautamiesjärjestelmä on monin tavoin ongelmallinen ja siitä on luovuttava

Etenkin seksuaalirikosasioiden käsittelyssä lautamiesten käyttö voi pahimmillaan olla oikeusturvariski.

Keski-Suomen käräjäoikeuden tuore raiskaustuomio on erikoisilla perusteluillaan herättänyt keskustelua lautamiesjärjestelmän asianmukaisuudesta.

Työskentelemme käräjätuomareina pääkaupunkiseudun käräjäoikeudessa. Meillä on vuosien kokemus työskentelystä lautamiesten kanssa. Yhdymme oikeuspsykologian dosentti Julia Korkmanin näkemykseen siitä, että lautamiesjärjestelmä on ongelmallinen ja siitä on luovuttava (HS 7.5.).

Järjestelmä ei tuo ratkaisutoimintaan lisäarvoa, vaan se hidastaa ja jopa hankaloittaa tuomioistuinten työtä. Lisäksi se vaarantaa tuomioistuimen riippumattomuuden. Kokemuksemme mukaan ylivoimainen enemmistö käräjätuomareista vastustaa lautamiesjärjestelmää. Myös Tuomariliitto on katsonut, että järjestelmästä pitäisi luopua.

Lautamiehet ovat pääsääntöisesti fiksuja ja asiallisia. Heillä ei kuitenkaan ole eikä voikaan olla rikosasian käsittelyn vaatimaa osaamista. Puheenjohtajana toimivan käräjätuomarin tulee siten aina selostaa heille, mistä asiassa on kysymys, mitä lainkohtia tulee soveltaa, mitkä seikat puhuvat syytteen puolesta ja sitä vastaan, mitä seikkoja tuomioharkinnassa ylipäätään voi ottaa huomioon ja mitkä seikat vaikuttavat mahdollisen rangaistuksen mittaamiseen.

Nämä asiat käräjätuomari käy toki omassa tuomioharkinnassaan läpi, mutta niiden selostaminen maallikolle vie aikaa. Kokeneetkaan lautamiehet eivät välttämättä hallitse edes rikosoikeudellisen järjestelmän perusteita.

Etenkin seksuaalirikosasioiden käsittelyssä lautamiesten käyttö voi pahimmillaan olla oikeusturvariski. Lautamiehillä on usein ”yleiseen elämänkokemukseen” perustuvia oletuksia etenkin uhrin käyttäytymisestä sekä tapahtuman jälkeen että oikeussalissa. Havaintojemme mukaan myös lautamiesten puoluepoliittinen tausta heijastuu välillä heidän suhtautumisessaan käsiteltävään asiaan.

Olemme tavanneet istunnoissa myös nukkuvia, ristikkoja täyttäviä, lehtiä lukevia ja puhelimiaan selaavia lautamiehiä. Erään lautamiehen suomen kielen taito oli niin heikko, ettei hän puheenjohtajan käsityksen mukaan ollut lainkaan ymmärtänyt, mistä asiassa oli ollut kysymys. Myöskään lautamiesten paikallistuntemus ei tämän päivän rikosjutuissa tuo lisäarvoa.

Lautamiesten opettamiseen kuluva aika tulisi käyttää jutturuuhkan purkamiseen. Erityisesti pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksien työtilanne on erittäin huolestuttava niin oikeudenkäynnin kestojen kuin työsuojelunkin näkökulmasta.

Käräjätuomarit eivät oikeustieteellisestä koulutuksestaan huolimatta ole vieraantuneita muusta yhteiskunnasta. Mekin edustamme ”kansan oikeustajua”. Myös kansainvälisessä vertailussa lautamiesjärjestelmä herättää kummeksuntaa. Lisäksi järjestelmä on kallis. Lautamiesjärjestelmään käytetyt varat tulisikin kohdistaa tuomarien palkkaamiseen.

Seitsemän turhautunutta käräjätuomaria

