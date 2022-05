Olen aina rakastanut musiikkia. Olen nuorena käynyt kaiken maailman festareilla, tai lähinnä Suomen festareilla. On tullut kuunneltua Suomen parhaat bändit moneen kertaan, ja monet ulkomaiset artistit myös, popista klassiseen. Musiikki on ihanaa.

Minusta musiikin kuuntelun pitäisi olla vapaaehtoinen valinta. En oikein ymmärrä, että musiikkia tai ”muzakkia” pakkosyötetään joka paikassa. Katsoin jääkiekko-ottelua: joka tauolla pannaan musa soimaan ”tunnelman” luomiseksi. Supermarketeissa soi musiikki. Jopa ainoa vain puheelle omistettu kanava lopetettiin.

Musiikki on hienoa. Puhe on hienoa. Ja myös hiljaisuus on hienoa. Saisimmeko valita, milloin mitäkin haluamme?

Jari Peltonen

sarjakuvapiirtäjä, Kirkkonummi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.