Epäluulo on syrjäyttänyt konsensuksen

Kun luottamus muihin katoaa, itsekkyys ja osaoptimointi saavat vallan.

Viime aikoina on tuntunut siltä, että luottamus toiseen osapuoleen tai muihin osapuoliin on tyystin kadonnut maailmasta. Enkä tarkoita pelkästään sitä, että Suomi ja Ruotsi päättivät hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä, koska Venäjä hyökkäsi naapurimaahansa Ukrainaan.

Tunnelma Suomen itärajalla on kuitenkin aivan toisenlainen kuin ennen Venäjän hyökkäystä. Vanhat epäluulot itänaapurista nousivat pintaan.

Kansainvälisillä osakemarkkinoilla sijoittajilta on kadonnut luottamus siihen, että osakekurssit palaisivat nopeasti nousu-uralle alkuvuoden syöksylaskun jälkeen. Joku sentään voi nähdä syöksyssä hidastumisen merkkejä. Pörsseissä saattaa joka tapauksessa olla edessä pomppuisia vuosia.

Kotimaisissa työehtoneuvotteluissa epäluottamusta on näkynyt vähintään vuodenvaihteesta lähtien. Vuodenvaihteessa alkoi Paperiliiton ennätyspitkä lakko UPM:n tehtailla. Se kesti huhtikuun loppupuolelle asti.

Paperiliittolaisten ja UPM:n ylimmän johdon välit tuskin kovin pian toipuvat. Se voi edellyttää sekä hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin että toimitusjohtaja Jussi Pesosen jäämistä eläkkeelle.

Parhaillaan on menossa neuvottelut kunta-alan työehdoista. Kaikki muut kuin hoitajajärjestöt Tehy ja Super olisivat hyväksyneet sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen.

” Tunnelma on vahvasti kyräilevä.

Muut kunta-alan palkansaajajärjestöt saattavat hyvinkin tehdä uudet sopimukset sovintoehdotuksen pohjalta jo tällä viikolla, mutta Tehy ja Super ovat valmiita venyttämään sopimuksiaan ensi vuoden puolelle, jolloin hoitajat siirtyvät kunnista hyvinvointialueiden eli käytännössä valtion palkkalistoille.

Epäluottamuksesta on siinäkin kiistassa kysymys. Ei tosin kunta-alan palkansaajien ja työnantaja KT:n välillä, vaan palkansaajajärjestöjen kesken.

Viime vuodet kunta-alalla on ollut käytäntö, että kaikki palkansaajaryhmät saavat samat prosenttikorotukset. Tällä kertaa hoitajat aikovat katsoa ensin, mitä muut palkansaajaryhmät saavat – ja sitten mennä sen yli.

Tunnelma on vahvasti kyräilevä. Muut palkansaajaryhmät tuskin suostuvat hoitajien lopulliseen irtiottoon. Viimeistään seuraavalla palkkakierroksella hoitajien ehkä tällä kertaa saavuttamaa etumatkaa pyritään kuromaan umpeen.

Vähäväkisen Suomen valtteja on ollut konsensushakuisuus: pyrkimys yhteisymmärrykseen. Nykyään konsensus on unohtunut. Tilalle on tullut itsekkyys ja osaoptimointi omista lähtökohdista.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.