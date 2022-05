Ranskassa järjestetään muutaman viikon kuluttua Ranskalle ja EU:lle tärkeät parlamenttivaalit, joiden tulosta on mahdotonta ennakoida.

Ranskan ja Suomen väliset poliittisen kulttuurin ja poliittisen järjestelmän erot korostuvat juuri nyt. Suomessa mielipidetiedustelut ovat osanneet ennakoida melko hyvin tulevien vaalien lopputuloksen. Ranskassa järjestetään kolmen viikon kuluttua Ranskalle ja EU:lle tärkeät parlamenttivaalit, joiden tulosta on mahdotonta ennakoida.

Ranskan kannalta olennaista on, että näissä vaaleissa mitataan, kuinka suuren vallan presidentinvaalit voittanut Emmanuel Macron saa. Jos hänen puolueensa Renaissance (entiseltä nimeltään LREM) ja hänelle uskolliset keskustaoikeiston apuryhmät saavat enemmistön, Macron voi edistää omaa linjaansa. Siinä vahvana juonteena on halu uudistaa EU:ta tiiviimmäksi – tavalla, joka ei Suomelle maistu. Jos nämä ryhmät eivät saa enemmistöä, Macronin valta rajoittuu, ja hän joutuu entistä enemmän taiteilemaan kompromissien kanssa.

Macronin yllättävin uhka tulee vasemmalta. Vasemmistopopulisti Jean-Luc Mélenchon pärjäsi presidentinvaaleissa hyvin ja sosialistit romahtivat. Mélenchon kasasi nosteensa voimin koko vasemmiston kattavan vaaliliiton, jossa on mausteeksi vihreitä. Liiton tärkein tehtävä on Mélenchonin mukaan nostaa hänet pääministeriksi jarruttamaan Macronia.

Mielipidetiedustelut kertovat, että Macron voi saada parlamenttiin haluamansa enemmistön. Ennakointi on kuitenkin epävarmaa.

Ranskan enemmistövaalit järjestetään 577 vaalipiirissä. Jos vaalipiirissä joku saa yli puolet äänistä, hänet valitaan. Jos kukaan ei ylitä 50 prosentin ääniosuutta, toiselle kierrokselle menevät kaikki, jotka saivat äänioikeutettujen määrään suhteutettuna vähintään 12,5 prosentin kannatuksen ensimmäisellä kierroksella.

” Se voikin olla Macron, jota vastaan äänestetään.

Toisen kierroksen alla syntyy aina suhmurointia ja lehmänkauppoja – erityisesti näissä vaaleissa. On ehdokkaita, jotka luopuvat suosiolla ja testamenttaavat äänensä jollekulle toiselle, on puolueiden välisiä kauppoja luopumisista ja niiden ehdoista, ja on vaalipiirejä, joissa perinteisesti pärjäävät hyvin ne puolueet, jotka ovat maan kattavissa kyselyissä heikkoja.

Macronin voittoa ennakoivat olettavat, että äänestäjät pitävät toisella kierroksella Macronia tukevia ehdokkaita vähemmän vastenmielisinä kuin kilpailijoita. Macronin vastustus on kuitenkin kasvanut: häntä pidetään liian oikeistolaisena ja kovana. Se voikin olla Macron, jota vastaan äänestetään.

Macronin on hillittävä tätä tunnetta. Yksi taktinen siirto oli, että hän valitsi pääministeriksi Élisabeth Bornen, vasemmistotaustaisen naisen.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja