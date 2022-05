Tulevassa kehittämistyössä tulisi ottaa laajasti huomioon sekä tutkimustieto että opetuksen eri sidosryhmät, mukaan lukien oppilaat ja opiskelijat, joita opetus koskee.

Kuluneiden viikkojen aikana mielipidesivulla on keskusteltu katsomusaineiden opetuksen uudistamisesta. Keskustelun yhtenä lähtökohtana on ollut laatimamme opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys katsomusaineista. Sen tehtävänantona oli laatia perusopetuksen ja lukiokoulutuksen katsomusaineiden opetuksen nykytilan kuvaus. Lisäksi tehtävänantoon kuului kartoittaa katsomusaineiden opetukseen liittyvät uudistamistarpeet. Selvityksen piti tuottaa myös perusteltuja vaihtoehtoisia toteutusmalleja katsomusaineiden opetukseen. On ilahduttavaa, että selvityksemme on herättänyt keskustelua tärkeästä asiasta.

Julkisessa keskustelussa selvitystä on arvioitu melko suppeasti lähinnä eri malleja koskevien ehdotusten näkökulmasta. Eniten tilaa keskustelussa – kuten selvityksessäkin – saa katsomusopetuksen malli, jossa luodaan uusi kokonaan yhteinen oppiaine. Eri mallivaihtoehtoja on selvityksessä tarkasteltu laajasti, mutta siinä ei perustellusti ehdoteta mitään niistä. Selvityksessämme tulee selkeästi esiin se, että eri vaihtoehdoissa on sekä etuja että haittoja. Ratkaisuehdotuksia tehtäessä tämä tulee huomioida.

On selvää, että nykytilanteen ongelmakohdat sekä seuraavien vuosikymmenten katsomukselliset ja demografiset muutokset tekevät katsomusaineiden opetuksen uudistamisesta tarpeellista. Tulevassa kehittämistyössä tulisi ottaa laajasti huomioon sekä tutkimustieto että opetuksen eri sidosryhmät, mukaan lukien oppilaat ja opiskelijat, joita opetus koskee. Olipa lopputuloksena sitten nykymallin muokkaaminen tai uusi yhteinen oppiaine, toivomme, että uudistaminen perustuu dialogiin, jota yhteisellä oppimisella tavoitellaan myös koulussa.

Eero Salmenkivi

yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Vesa Åhs

lehtori, Helsingin normaalilyseo

