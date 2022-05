Joukossa on toki erikoisiakin persoonallisuuksia, mutta niin on kaikissa ammateissa ja luottamustoimissa.

Lautamiesjärjestelmän tarpeellisuudesta tai jopa haitallisuudesta nousee aika ajoin keskustelua. Nyt sanailun pontimena on erään seksuaalirikoksen tuomio. Siinä lautamiesten äänin kumottiin ammattituomarin kanta (HS 7.5.). Samanlaista polemiikkia syntyy myös, vaikka vastaavassa rikoksessa päätös olisi yksimielinen mutta jollakin tavalla yleistä mielipidettä kuohuttava. Yleensähän vaaditaan ankaruutta.

Olen toiminut Helsingin käräjäoikeuden lautamiehenä vuodesta 2005 ja nähnyt hyvin monenlaisia tuomareita ja lautamiehiä. Joukossa on toki erikoisiakin persoonallisuuksia, mutta niin on kaikissa ammateissa ja luottamustoimissa. Pääasiassa kaikki toimii hyvin.

Toimiaikanani olen kokenut lautamiesten käytön vähentämisen. Aluksi lautamiehet poistettiin niin sanotuissa vähäisemmissä jutuissa, ja istunnoissa, joissa lautamiehiä käytetään, lukumäärä väheni kolmesta kahteen.

Tätä suuntausta en itse hyväksy. Perusteena en pidä lautamiesjärjestelmän vanhaa historiaa vaan oikeudenkäyntien avoimuutta sekä sitä tosiasiaa, että kaikki oikeudenkäyttö perustuu inhimilliseen harkintaan ja tulkintaan. On merkittävä ero siinä, onko esitetyn syytteen näyttöarvosta, rikosseuraamuksesta tai uhrin saamasta korvauksesta päätöstä tekemässä yksi tai useampi ihminen. Kaikki oikeudenkäyttö on ihmisten tekemää toimintaa kaikkine hyvine ja heikkoine puolineen. Siksi on viisautta tehdä tärkeitä päätöksiä enemmän kuin yhden ihmisen toimin.

Maallikoiden piiristä valitut lautamiehet ovat merkinneet oikeusjärjestelmässämme avointa ja suoraa yhteyttä tuomioistuimien ja kansan välillä. Niinpä lautamiehet valikoituvat samassa suhteessa kuin kuntavaaleissa eri puolueet saavat kannatusta. Lautamiehillä on toki puoluetausta, vaikka politiikkaa ei oikeusistuimissa tehdä. Toisaalta ei ole huono tapa valita lautamiehiä ihmisistä, jotka ovat jollakin tavalla yhteiskunnallisesti aktiivisia ja yhteiskunnan mekanismeista kiinnostuneita. Jos politiikkaa pelätään, muistettakoon, että Suomessa lait säätää eduskunta. Siellä tämänkin työn tekevät poliittiset puolueet. Vai pitäisikö tämäkin asia jättää kokonaan virkamiehille – ja pienemmälle joukolle säästösyistä?

Lautamiehen palkkio on 65 euroa alle kuudelta tunnilta kestävässä istunnossa, joita suurin osa istuntoja on. Yli kuudesta tunnista kertyy palkkiota 90 euroa ja yhdeksän tunnin tai pidemmän – ja harvinaisen – istunnon palkkio on 120 euroa. Kustannus ei ole suinkaan suuren suuri saatuun hyötyyn nähden.

Jos lautamiesjärjestelmästä Suomessa luovuttaisiin, menetettäisiin peruuttamattomasti toimivasta oikeusjärjestelmästämme korvaamaton osa inhimillistä harkintaa ja avoimuutta.

Jaakko Ojanne

herastuomari, puheenjohtaja

Helsingin lautamiesyhdistys

