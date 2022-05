Välilevyn pullistuma on yleinen vaiva, jonka tehokas hoito saattaa olla yllättävän vaikeaa.

Farmaseutti liimaili tarroja lääkepakkausten kylkeen ja kysyi: ”Ovatko nämä lääkkeet sinulle entuudestaan tuttuja?” Tuijotin tiskille kertynyttä mahtavaa kasaa: Buranaa, lihasrelaksantteja, pitkävaikutteista kipulääkettä sekä suoja-ainetta vatsalle, jotta se kestäisi kaiken.

Farmaseutti lohdutti, että samantyyppisiä cocktaileja tuntui etätyöaikana kuluvan paljon. Kiitin, otin lääkkeet ja nousin. Selässä tuntui tuttu kipeä vihlaisu.

Apteekkivierailusta on nyt kulunut vuoden päivät. Oikeaa diagnoosia ei vielä tuolloin ollut, enkä tiennyt kärsiväni välilevyn pullistumasta. Se on yleinen selkävaiva, ja minä nelikymppisenä miehenä hyvin yleinen potilas. HS kirjoitti välilevypullistumista kuluneella viikolla.

Epäselväksi jäi, miksi vaiva iski itselleni juuri nyt. Syy voi olla korona-ajan passiivisuudessa, perintötekijöissä, huonossa työergonomiassa tai kaikissa näissä. Elämää pullistuma vaikeutti merkittävästi: en pystynyt kuukausiin istumaan ilman kipua.

Koska valitin vaivoistani ahkerasti, löysin tuttavapiiristäni hämmästyttävän monia kohtalotovereita. Kertomukset olivat karuja. Pieleen menneitä leikkauksia, karmeita hermokipuja, uusiutuneita pullistumia. Onneksi myös hyvin sujuneita operaatioita ja nopeasti itsestään ohi menneitä tapauksia.

Yhteistä kaikille oli tämä: vaikka vaiva on yleinen, sen tehokas diagnosointi ja määrätietoinen hoitaminen tuntuu olevan yllättävän vaikeaa. Asiantuntijoiden näkemykset vaihtelevat, potilaan on itse kaivettava tietoa ja pyydettävä apua.

En uskalla antaa ohjeita kenellekään, mutta sen uskallan kertoa, miten oma vaivani lopulta helpotti. Nämä vinkit minulle neuvoi kokenut ortopedian ja kirurgian erikoislääkäri.

Jos pullistuma on diagnosoitu, älä jumppaa kipeää selkää väkisin, sillä se vain pahentaa asiaa.

Älä kumartele! Istu vähän, kävele paljon. Lääkkeet saattavat lievittää kipua, mutta usein ne eivät auta.

Jos mahdollista, mene magneettikuvaan, sillä se antaa varman diagnoosin. Kuvien ottamisessa kitsastellaan, joten lähetteeseen tarvitaan onnea tai Helsingissä 200 euroa omaa rahaa.

Leikkausta tarvitaan, jos kipu on sietämätöntä. Jos jokin asento on kivuton, se on hyvä merkki! Jos jalasta katoaa voima, mene lääkäriin.

Ja lopuksi: vaikka vaiva ei millään tunnu antavan periksi, ajan mittaan se helpottaa. Ole kärsivällinen.

Tsemppiä!

Kirjoittaja on Teema-lehden toimitussihteeri.