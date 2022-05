Ruuan hinnannousu uhkaa kehittyviä maita mutta voi pakottaa hallituksen toimiin myös Suomessa.

Käpyläläisen thaibuffetin tiskillä oli tiistain lounas­tunnilla kyltti.

”Joudumme nostamaan aterioiden hintoja johtuen elin­tarvikkeiden suuresta hintojen korotuksesta”, siinä luki. ”Hinnat tulevat palautumaan normaaleiksi, kun elin­tarvikkeiden hinnat laskevat normaalitasolle.”

Siihen voi mennä tovi.

Hurjana keväänä Ukrainan sodan, Nato-päätöksen, koronaviruksen ja hoitajalakon alle on jäänyt uutisaihe, jossa kytee uuden katastrofin siemen: globaali ruuan hinnan nousu.

Vilja-aittana tunnettua Ukrainaa runteleva sota ja ympäri maailmaa yhä jylläävä kulkutauti ovat sekoittaneet maatalouden tuotantoketjut ja nostaneet energian hintaa. Tulokset ovat karuja. YK:n maatalousjärjestö FAO seuraa kansainvälisiä markkinahintoja ja arvioi niiden perusteella ”globaalin ruokakorin” hintaa. Ruokakori oli huhtikuussa noin 30 prosenttia kalliimpi kuin vuosi sitten.

Kun hinnat nousevat, maat rynnistävät suojaamaan omiaan. Suuri viljantuottaja Intia kielsi viime viikolla vehnän viennin maasta hinnannousun ja kuivuuden vuoksi. Indonesia puolestaan kertoi aiemmin kieltävänsä palmuöljyn viennin. Vientikiellot sekoittavat markkinaa lisää, ja hinnat uhkaavat nousta edelleen.

Tulokset ovat karuimpia siellä, missä rahaa on vähiten. Esimerkiksi Libanonissa on kevään aikana pelätty akuuttia ruokakriisiä, kun Ukrainasta ei ole virrannut viljaa. Egypti ja Tunisia ovat suuria viljantuojia, ja niissä pelätään nyt tilanteen heikkenemistä. Ruokapula voisi saada ihmiset kaduille maissa, joissa rauha on jo valmiiksi hauras.

YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman (WFP) mukaan Ukrainan sota uhkaa ajaa kymmeniä miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa ruokapulaan. Ruoka-apua vaikeuttaa, että myös WFP:n on maksettava elintarvikkeista enemmän.

Englannin keskuspankin pääjohtaja Andrew Bailey ei säästellyt sanojaan, kun hän viime viikolla kuvasi maan parlamentille ruokainflaation uhkaa Britannialle ja erityisesti kehittyville maille.

”Pyydän anteeksi, jos kuulostan apokalyptiseltä, mutta tämä on aidosti varsin suuri huoli”, Bailey sanoi.

Myös Suomessa ruuasta puhutaan vielä kesän taittuessa syksyyn todennäköisesti yhä enemmän.

Tilastokeskuksen viime viikolla julkistamien tietojen mukaan maatalouden tuottajahinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 18 prosenttia. Syitä ovat Suomen 2000-luvun pienin viljasato, energian hinta ja epävarmuus Ukrainan sadon kohtalosta. Tuottajahintojen nousu on ollut yhtä rajua viimeksi kymmenen vuotta sitten. Venäjän kaasuvirran katkeaminen voi vaikuttaa sekin.

Kaupan ja teollisuuden rakenteen vuoksi ruokainflaatio heijastuu kuluttajien arkeen Suomessa osin hitaammin kuin joissakin muissa maissa, mutta osin se tuntuu jo. Jos hinnat nousevat, eniten Suomessakin kärsivät pienituloisimmat.

” Tuottajahintojen nousu on ollut yhtä rajua viimeksi kymmenen vuotta sitten.

Sanna Marinin (sd) hallitus julkisti jo helmikuussa tukitoimia työmatka-autoiluun, kun bensan hinta karkasi käsistä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan. Maaliskuussa hallitus julkisti 300 miljoonan euron tukipaketin maataloudelle nimenomaan Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi. Tämä pehmentää iskua Suomessa.

Tukitoimet olivat väkevä poliittinen viesti: hallitus on valmis kompensoimaan hinnannousua, vaikka velkakellokin tikittää.

Jos maailman ruokakriisi pahenee, tämä linja voi vielä olla koetuksella. Pitääkö arjen kallistumista korvata kansalaisille valtion piikkiin? Kun eduskuntavaaleihin on aikaa vajaa vuosi, houkutus rahanjakoon kasvaa. Entä pitäisikö tukea kehitysmaille lisätä?

Vastata pitää, sillä Käpylän kyltti on vain pisara meressä. Maailma ja Suomi voivat löytää edestään pian todellisen ruokakatastrofin.

Kirjoittaja on talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö.