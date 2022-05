Kaleva toteaa, että Suomen ja Ruotsin halu liittyä Natoon tarjoaa hyväksymisprosessissa järjestön nykyisille jäsenmaille pelin paikan.

”Viime kuun lopulla Kroatian presidentti ilmoitti vastustavansa Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä ennen kuin Bosnia-Hertsegovinan vaalilakia on muutettu maan kroaateille edullisemmaksi. Meillä uutinen aiheutti lähinnä pientä kulmakarvojen kohottelua. Kroatiassa presidentti ei päätä, kenen Nato-hakemuksen maa hyväksyy.”

”Raskaamman mittaluokan kolaus on sen sijaan Turkin presidentin outo operointi. Recep Tayyip Erdoğan toisti maanantaina, ettei Nato-maa Turkki hyväksy Ruotsin ja Suomen jäsenhakemusta. Näin siksi, että Suomi ja Ruotsi ovat asettaneet Turkille asevientikieltoja, sekä siksi, että Turkki katsoo Ruotsin mutta myös Suomen suojelevan Turkin valtaa vastustavia terroristeja.”

”Yleisin arvio on, että kyseessä on Erdoğanin ’iltalypsy’, jonka antia hän tarvitsee kotimaassaan. Turkissa laukkaa nyt korkea inflaatio, ja hintojen nousu on rapauttanut presidentin suosiota. Äänestäjiä pitää siksi yrittää kosia ulko- ja turvallisuuspoliittisinkin ansioin.”

”Se huolestuttavin vaihtoehto on, että Erdoğan on viime viikkojen aikana tehnyt jonkinlaisen sopimuksen Venäjän kanssa. – – Erdoğan voisi siis nyt yrittää puristaa myönnytyksiä kahdesta suunnasta ja katsoa, kumman puolen tarjous on runsaampi.”

”Juuri nyt on vaikea uskoa, että Turkki loppujen lopuksi voisi kaataa kahden Natolle hyödyllisen maan liittymisen. Se voisi lopulta kääntyä Erdoğaninkin tappioksi.”

Turun Sanomat arvioi, että Turkin suhtautuminen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen herättää nyt eniten huolta.

”Turkki osaa tarvittaessa likaisen pelin, sillä maa on aiemmin yrittänyt käydä EU:n kanssa kauppaa maassa olevien syyrialaispakolaisten kohtalolla. Erdoğan ei siis epäröi tarttua peukaloruuviin sellaisen nähdessään.”

”Turkin hallinnon kommentit voivat säikäyttää, mutta niitä ei kannata kavahtaa liikaa, vaan muistaa, että iltalypsy-yritykset kuuluvat myös suurvaltapolitiikkaan. Turkki tuskin on valmis pilaamaan suhteitaan keskeisiin Nato-maihin.”

”Basaarissa kannattaa pitää pää kylmänä.”

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on löytänyt jälleen Erdoğanista ystävän.

”Erdoğanille uhoaminen on sisäpolitiikkaa ja omien asioiden ajamista kiristämällä, mutta ikävän varjon se heittää Suomen ja Ruotsin hakuprosessien ylle.”