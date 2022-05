Itämeren suojeluun liittyvä osaaminen olisi tärkeää siirtää uusille sukupolville.

Itämeri on helmi, joka on turvattava tuleville sukupolville. Sen merkitys Suomelle on mittaamaton. Sen arvo tulisi huomioida entistä painokkaammin myös koulutuksessa.

Espoolla on Itämeren rantaviivaa lähes 60 kilometriä. Helsingin rantaviivan pituus on 130 kilometriä, ja Kirkkonummella merellistä rantaviivaa on peräti 145 kilometriä.

Moni taho tekee arvokasta työtä Itämeren suojelun puolesta, muun muassa John Nurmisen säätiö. Itämeren suojeluun liittyvä osaaminen olisi tärkeää siirtää uusille sukupolville. On olemassa myös paljon hyödyntämätöntä potentiaalia Itämeren suojelemiseksi sekä matkailuelinkeinon kehittämiseksi.

Pääkaupunkiseudulle tarvitaan Itämeri-lukio. Sen opetussuunnitelman painotuksen tulee olla Itämeren suojelussa ja saariston palvelutarjonnan kehittämisessä. Eri oppilaitosten välinen yhteistyö niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin mahdollistaa laajan ja monipuolisen kurssitarjonnan.

Espoon valtuusto on juuri päättänyt Kiviruukin osayleiskaavasta. Alueelle on tavoitteena saada ainutlaatuinen bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskus Cleantech Garden, joka mahdollistaa tieteen, tutkimuksen, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön. Espoonlahti on mitä mainioin sijainti Itämeri-lukiolle.

Marika Räf

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja (kok)

