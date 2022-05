Kuluneen vuoden aikana on käynyt useita kertoja niin, että ravintola-annos on sisältänyt viljoja, joita keliaakikko ei saa syödä.

Minulla diagnosoitiin keliakia viisi vuotta sitten. Sitä sairastavilla tiettyjen viljojen proteiini, gluteeni, vaurioittaa ohutsuolen limakalvoa. Keliaakikon tuleekin olla erityisen tarkkana, että ruoka ei sisällä vehnää, ohraa tai ruista. Sairauden ainoa hoitomuoto on gluteeniton ruokavalio.

Diagnoosin jälkeen olen usein saanut kuullut väheksyvältä tuntuvia kommentteja, esimerkiksi: ”Miksi olet noin tarkka, onko sinulla pahakin keliakia?” Sairaudessa ei ole mitään asteikkoa. Keliakia joko on tai sitten sitä ei ole. Yhdessä gluteenia sisältävässä leivänmurussa on suhteessa enemmän gluteenia kuin mitä keliaakikko pystyy vuorokaudessa sietämään.

Joudun edelleen varmistamaan ravintoloissa ja kahviloissa, että annokset varmasti ovat gluteenittomia. Esimerkiksi sähköpostilla lähetetyt toiveet sairauksien ja allergioiden huomioimisesta ovat yleensä turhia, sillä monesti tilauksen vastaanottaa yksi työntekijä, sen valmistaa toinen ja pöytään annoksen tuo kolmas. Tästä syystä varmistan aina vielä annoksen saavuttua, että onhan se varmasti gluteeniton. Kaikista varmistusvaiheista huolimatta näin ei ole aina ollut.

Kuluneen vuoden aikana on käynyt useita kertoja niin, että annos on sisältänyt viljoja, joita keliaakikko ei saa syödä. Yhdessä tapauksessa take away -pakkauksen tuoteseloste oli virheellinen ja gluteenittomaksi merkitty tuote sisälsikin vehnää. Toinen tapaus oli, kun gluteenittomana myydyssä hampurilaisessa olikin tavallinen sämpylä. Kolmannella kerralla gluteenittomat donitsit osoittautuivatkin vehnäjauhoista tehdyiksi.

Keliaakikon näkökulmasta tällainen ammattilaisten huolimattomuus tuntuu uskomattomalta. Miten voi olla, että ravintola-alan ammattilaiset eivät välitä tästä asiasta tai ota sitä tosissaan? Tehdäänkö näissä paikoissa ehkä muutakin vähän sinne päin? Vaikka sairaus ei näy päälle päin, sitä kuuluu hoitaa asianmukaisella tavalla. Siksi toivoisin, että myös muut, etenkin ruoka-alan ammattilaiset, suhtautuisivat asiaan vakavasti.

Erika Artimo

Espoo

