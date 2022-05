Ansiopäivärahan maksuista on karsittava turhaa byrokratiaa

Kunnalle tulevan ansiopäivärahan rahoitusosuuden laskutus aiotaan tehdä liian vaikeaksi ja kalliiksi.

Tiedon turha siirtäminen viranomaiselta toiselle tuottaa mutkikkaan toimintamallin ja edellyttää monimutkaisia tietojärjestelmiä. Turha tiedon siirtäminen edellyttää erilaisten järjestelmien yhteensovittamista ja tietoturvallista tiedonvälitystä. Eikä mikään, mikä alkaa nykypäivänä kirjaimilla I ja T, ole edullista, vaan lisää palveluiden kustannuksia. Kun kyse on viranomaisten tuottamasta palvelusta, kustannukset siirtyvät veroihin.

Turhaa arkaluontoisen tiedon siirtoa ja kalliita tietojärjestelmäintegraatioita on luvassa, kun työvoimapalvelut siirtyvät kunnille ja samalla kunnille siirtyy ansiopäivärahan rahoitusvastuu laissa määritellyin edellytyksin. Hallitus on juuri julkaistussa esityksessään lähtenyt siitä, että ansiopäivärahan rahoitusosuuden laskutuksen hoitaisi Kela, joka ei tähän mennessä ole ollut mukana ansioturvan maksatuksessa millään tavalla. Toisin kuin Kela, työttömyyskassat ovat jo nyt tottuneet käsittelemään ansiopäivärahan maksamista.

Mielestämme kaikkien edun mukaista olisi, että työttömyyskassat hoitavat itse maksamansa etuuden laskutuksen kunnilta, kun Kelalla ei ole tämän etuuden maksamisessa minkäänlaista roolia.

Työttömyyskassat toteuttaisivat muutokset niin, että tieto siirtyisi suoraan kunnille. Kelan itse maksamista etuuksista tieto luonnollisesti menisi kuntiin suoraan Kelalta, näitä tietoja on yhtä vähän järkeä kierrättää työttömyyskassojen kautta.

Lähes joka neljäs palkansaaja on jo Suomen suurimman kassan, Yleisen työttömyyskassan (YTK) jäsen ja merkittävä osa työllisistä on jonkin työttömyyskassan jäsen. Kassajäsenet ovat työssäkäyviä tai ajoittain työttömyyspäivärahaa hakevia palkansaajia. Rahoitusosuuden laskutus esitetyllä tavalla edellyttää jopa kymmenientuhansien henkilöiden arkaluonteisten henkilötietojen siirtämisen Kelalle. Kyseessä on laajamittainen ja korkeariskinen henkilötietojen käsittely, jossa tietoa tarvitsematon taho, Kela, saa tiedon henkilön kuulumisesta työttömyyskassaan ja ansiopäivärahan saamisesta.

” Turhaa tietojen kierrättämistä tulisi välttää.

Lainsäädännössä määriteltyihin tietosuojaperiaatteisiin kuuluu henkilötietojen käsittelyn minimoinnin periaate, jonka mukaan henkilötietojen käsittelyn on oltava tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun käsittelyn tarkoitusta ei ole mahdollista toteuttaa muulla tavoin. Tietojen siirto Kelalle ei ole tarpeellista, koska työttömyyskassat voivat hoitaa laskutuksen.

Näemme mieluummin tulevaisuuslähtöistä ja järkevää päätöksentekoa kuin turhaa byrokratiaa, joka vain lisää kustannuksia. Työttömyyskassat joutuvat joka tapauksessa keräämään tarvittavat tiedot eteenpäin toimitettavaksi. Miksi emme samalla toimittaisi tietoja suorinta tietä kuntiin? Tämä on myös tietosuojan näkökulmasta helpompi perustella. Olisiko tässä mahdollisuus tehdä suoraviivaista ja suoraselkäistä päätöksentekoa, kansanedustajat?

Auli Hänninen

toimitusjohtaja, Yleinen työttömyyskassa YTK

