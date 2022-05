Kun Venäjän vallanpitäjät pian hyökkäyksen Ukrainaan alettua säätivät ankaria lakeja, monet venäläiset toimittajat pakenivat Latviaan.

Aikanaan monet Lontoon sanomalehtien toimitukset ja painot sijaitsivat Fleet Streetillä. Vaikka lehtitalot ovat muuttaneet kadulta jo vuosikymmeniä sitten, kadun nimi on edelleen käsite, jolla Britanniassa yhä viitataan koko sanomalehdistöön.

Venäjällä mitään tällaista yhteistä käsitettä ei ole ollut. Venäjän historia on itsevaltainen, eikä riippumattomista viestimistä ole ehtinyt lyhyinä ja poikkeuksellisina vapauden hetkinä tulla vahvaa instituutiota.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kuitenkin muutti tilanteen. Sen myötä vallanpitäjistä riippumaton journalismi muuttui Venäjällä vaaralliseksi ja sen tekeminen maan sisällä käytännössä loppui. Samalla Venäjä sai vähän nurinkurisesti myös oman Fleet Streetinsä.

Sen nimi on Riika.

Kun Venäjän vallanpitäjät viikko hyökkäyksen alun jälkeen eli helmi- ja maaliskuun vaihteessa säätivät ankaria lakeja, monet venäläiset toimittajat pakenivat maasta.

Latvian pääkaupunki oli monelle luonteva vaihtoehto. Se oli lähellä, sillä monet lähtivät yön selkään, kun huhut poikkeustilasta levisivät ja lentoyhteydet länteen olivat jo poikki. Käytännön syitä oli muitakin, mutta iso merkitys oli venäläisen uutissivuston Meduzan kokemuksilla. Syksyllä 2014 perustetun Meduzan keskustoimitus on ollut alusta alkaen Riiassa, eikä ongelmia ole ollut.

Meduzan Venäjällä työskennelleet toimittajat kiiruhtivat Riikaan. Sinne siirtyi myös muun muassa valtaosa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielisestä palvelusta sekä useita muita venäläisiä toimittajia ja länsimaisia kirjeenvaihtajia. Venäjällä toimintansa keskeyttäneen Novaja Gazeta -lehden uusi versio Novaja Gazeta Jevropa tehdään myös Riiassa.

Ne ovat venäläisen journalismin tärkeitä viimeisiä majakoita. Meduza on suosittu uutissivusto, joka tekee niin merkittävää tutkivaa journalismia, että kesällä 2019 poliisit yrittivät Moskovassa lavastaa sen toimittajan Ivan Golunovin huumerikolliseksi. BBC:n venäjänkielinen palvelu puolestaan on viime vuosina kerännyt riveihinsä Venäjän parhaita toimittajia, kun entiset laatulehdet on yksi kerrallaan kuohittu. Novaja Gazeta on Venäjän vanhin riippumaton lehti, jonka päätoimittaja Dmitri Muratov sai viime vuonna Nobelin.

Venäläisellä medialla Suomessa surkea maine. Se on ymmärrettävää, sillä täällä nähdään lähinnä otteita Venäjän televisiokanavien uutis- ja ajankohtaislähetyksistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin otti valtakunnalliset televisiokanavat Kremlin alaisuuteen pian sen jälkeen kun hän nousi parikymmentä vuotta sitten valtaan. Siihen päättyi Putinin koolla vitsaillut nukkesatiiri Kukly, mutta myös kriittinen journalismi.

Television tehtäväksi tuli lisätä passiivisuutta, kannustaa politiikan välttämiseen ja saada ihmiset epäilemään kaikkea kuulemaansa. Propagandan pääpaino oli televisiossa, koska se oli ainoa merkittävä massaviestin. Lehdet saivat toimia vapaammin, koska niiden levikit olivat pieniä ja yleisö valmiiksi kriittistä.

” Meduza toimi Riiassa alusta asti.

Lehdistössä oli paljon hyviä toimittajia. Lähes kaikki Venäjää koskevat isot skuupit ovatkin venäläisten toimittajien kaivamia. Monet heistä siirtyivät uutissivustoille, kun sanomalehtiäkin alettiin muutama vuosi sitten panna kuriin. Vaikka nettiä rajattiin, se pysyi pitkään varsin vapaana. Siellä julkaistiin vielä viime vuonna paljon kriittistä journalismia.

Kun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi palasi viime vuonna Venäjälle toivuttuaan viranomaisten myrkytysyrityksestä, loppuakin riippumatonta mediaa alettiin panna kovalla kädellä kuriin. Hyökkäys Ukrainaan lopetti sitten kaiken.

Blokattua mediaa voi yhä seurata Venäjältä, jos näkee vaivaa. Moni ei osaa, eikä moni halua.

Nyt venäläistä journalismia tehdään Riiassa, jonne siirtyneet toimittajat pohtivat, miten pysyä relevantteina.

Venäjän televisiokanavat ovat puolestaan siirtyneet mobilisaatioon ja hysteriaan, mutta samalla niitä katsotaan lännessä taas piiloviestien löytämiseksi. Siksi kunnon kremlologian malliin nyt pohditaan, miten eversti (evp) Mihail Hodarjonok sai puhua Rossija 1 -kanavalla suunnilleen totta.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja