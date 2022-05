Suomi ja Ruotsi joutuvat miettimään Nato-sateenvarjon alla, mitä entisestä tarinasta on jäljellä.

Viime viikkoina sosiaalisessa mediassa on kiertänyt piirros, jossa Muumipeikko ja Peppi Pitkätossu kulkevat synkän metsän läpi Nato-sateenvarjon alla. Siinä he ovat, pohjoismaiset satuhahmot, itselleen uudessa todellisuudessa.

On ollut jännittävää keskustella viime viikkoina ruotsalaisten tuttujen kanssa. Olen oppinut sekä Pepistä että muumeista.

Yllätyksenä ei tule se, että ruotsalaisille Natoon liittyminen on ollut hankalampi asia kuin suomalaisille. Ruotsi on pitkään elänyt todellisuudessa, jossa sotien aika ainakin kotimaassa on ohi.

Ruotsin omakuvaan on sopinut maailman vahvin tyttö: ihmisoikeuksien suurvalta, jolta muu maailma voi ottaa oppia. Ja oppia olisi pitänyt ottaa etenkin johtavan Nato-maan Yhdysvaltojen - maan, joka on sotinut Vietnamissa ja vesikiduttanut vankeja salaisissa tukikohdissa.

Joskus on unohtunut, että Ruotsia suojeli kylmän sodan aikana Yhdysvaltojen salainen suunnitelma puolustaa maata mahdolliselta Neuvostoliiton hyökkäykseltä. Natossa ruotsalaisten on keksittävä osa tarinastaan uudestaan.

Kuvaan tulee Muumipeikko, Peppiä melankolisempi hahmo.

Muumipeikko on elänyt pinnalta katsoen samanlaista elämää kuin Peppi, mutta tottunut pitämään naapuriaan silmällä. Muumit ovat realisteja: paksut jalat tukevasti maassa he valmistautuvat pahimpaan. Venäjän suhteen pessimistiset arviot ovat ikävä kyllä osoittautuneet oikeiksi.

Jotain erikoista, jopa liikuttavaakin, on Muumipeikon ja Pepin keskinäisissä suhteissa tänä keväänä tapahtunut.

” Pepistä on tullut epävarma. Se on outoa.

Peppi selvisi kaikista vaikeuksista yksin, mutta nyt ruotsalaiset tuttavani ovat hieman hermostuneet. He eivät pidä Natosta, mutta heitä on alkanut arveluttaa. Jospa muut tietävätkin jotain, mitä minä en tiedä? Pepistä on tullut epävarma. Se on outoa. Se ei sovi Pepille.

Muumipeikko taas – sodan uhka taisi aktivoida siinä jotain, joka on ollut vähän piilossa Muumipeikolta itseltäänkin kymmeniä vuosia. Muuten näin iso muutos Naton suhteen ei olisi tapahtunut näin nopeasti ja yksimielisesti. Parasta on kuitenkin se, että Natoon mennään yhdessä maailman vahvimman tytön kanssa. Kohta Peppi on varmasti taas oma itsensä.

Naton sateenvarjon alla kumppanit joutuvat miettimään, mitä entisestä tarinasta on jäljellä. Uudessa seikkailussa on uusia ystäviä, mutta myös uusia uhkia ja velvollisuuksia. Se suhteellisen rauhaisa satu, jossa olemme eläneet 30 vuotta, on joka tapauksessa ohi.

Kirjoittaja on HS:n toimitus­päällikkö.