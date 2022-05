Hoitotahdossa voi määritellä, mitä omalta hoidoltaan toivoo.

Mielenterveysomaisjärjestö FinFami ry julkaisi tiedotteen, jossa vaaditaan omaisille oikeutta saada tietoa psyykkisesti sairastuneen tilanteesta ja hoidosta. Tiedote herätti mielenterveysaktivismiryhmässämme suurta huolta. Potilaan itsemääräämisoikeus ei ole asia, jonka yli tulisi voida kävellä kevyin perustein. Meidän täytyy voida luottaa siihen, että yksityisyytemme turvataan ja kokemustamme omasta tilanteestamme kunnioitetaan silloinkin, kun emme ehkä pysty tahtoamme täysin ilmaisemaan.

Tiedotetta leimaa myös sama oletuksen ongelma, jota olemme aiemminkin kritisoineet koskien mielenterveysasioita käsittelevää viestintää ja ulostuloja. Omaisten edunvalvontayhdistyksessä on epäilemättä paljon läheisistään aidosti välittäviä ihmisiä, jotka voisivat olla suureksi hyödyksi sairastuneen toipumiselle.

Läheskään kaikkien kohdalla ei kuitenkaan näin ole. Monet meistä ovat tehneet pitkän ja raskaan työn rajataksemme tai irtautuaksemme perheenjäsenistä, joiden vaikutus hyvinvointiimme on haitallinen, tai olemme edelleen heidän vaikutuspiirissään.

Mielen sairastumiseen johtava psyykkinen, emotionaalinen tai fyysinen väkivalta on arkipäivää liian monessa perheessä, jotta voisimme sivuuttaa potilaan perusoikeudet omaisten oikeuksien tieltä. Jopa tieto olinpaikasta voi joskus olla potilaan turvallisuutta uhkaava. Läheskään kaikilla omaisilla ei myöskään ole sellaista tietoa, joka voisi auttaa potilaan hoidossa, tai totuudenmukaista käsitystä siitä, miten hän toivoisi itseään hoidettavan.

Suosittelemme kaikille vapaamuotoisen hoitotahdon kirjaamista Omakantaan. Hoitotahdossa voi määritellä, mitä omalta hoidoltaan toivoo, ja ilmaista, mitä toivoo hoidostaan kerrottavan ja kenelle.

Jos potilas on ilmaissut hoitotahtonsa ja se on luotettavasti tiedossa, sitä on noudatettava. Samoin esimerkiksi pääkaupunkiseudunseudun sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin palvelu Maisassa voi itse määritellä haluamansa yhteyshenkilöt.

Jokaisella on oikeus päättää, kenelle omasta hoidosta kerrotaan.

Anniina Rauhala

koulutus- ja aktivismikoordinaattori, mielenterveysaktivismiryhmä Koala, Mty Etappi ry

