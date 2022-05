Poliisin ajanvarausjärjestelmä on kehno

Nyt aikojen selailuun menee tolkuttomasti aikaa, eikä siihen käytännössä kannata edes käyttää aikaa.

Passeja on tänä keväänä myönnetty runsaasti enemmän kuin viime keväänä.

Myönnettyjen passien määrässä rikotaan ennätyksiä, mikä näkyy ruuhkina poliisin toimipisteillä (HS 18.5.).

Poliisin nykyinen ajanvarausjärjestelmä on hyvä esimerkki epäonnistuneesta it-järjestelmästä, joka ei palvele käyttäjäänsä. Siitä puuttuu esimerkiksi haku ”hae ensimmäinen vapaa aika” omalta alueelta tai lähialueelta. Nyt aikojen selailuun menee tolkuttomasti aikaa, eikä siihen käytännössä kannata edes käyttää aikaa. Toinen haaste on, että järjestelmä on tolkuttoman hidas.

Järjestelmässä varattavaksi annetaan mitä ilmeisimmin vain minimaalinen määrä aikoja. Suurin osa ajoista varataan paikalla jonottajille. Oma kokemukseni on, että pääkaupunkiseudulta tai mökkimatkan varrelta mistään ei löytynyt vapaita aikoja.

Mutta sitten poikkesin eräänä päivänä Riihimäen poliisilaitoksella, ja kappas vain, tuloksena oli sija ensimmäisenä jonossa. Asiointi sujui nopeasti, eikä jonossa oman vuoroni jälkeen ollut enää ketään. Lupatoimiston virkailijat jäivät siis tyhjäkäynnille.

Vesa Mäntymäki

diplomi-insinööri, Espoo

