Savon Sanomat toteaa, että Suomi ja Ruotsi jättivät keskiviikkona yhtä aikaa Nato-hakemuksensa.

”Tapahtuma sitoi yhteen Suomen ja Ruotsin kohtalot. Maat marssivat Nato-jäsenyyttä kohti tasavertaisina kumppaneina.”

”Askel oli Ruotsille suurempi kuin Suomelle, joka on oppinut oikullisen itänaapurinsa ansiosta realiteettien tajun kantapään kautta. Ruotsi on sen sijaan ylpeillyt pitkällä rauhan ajalla, josta maa on saanut nauttia.”

”Parinsadan vuoden ajan Suomi on ollut Ruotsin ulkopoliittisen suojamuurin ratkaisevan tärkeä osa metsineen, järvineen ja soineen, minkä merkitys tosin väheni, kun naapurukset liittyivät Euroopan unioniin vuonna 1995.”

”Nyt on tärkeä tiedostaa, että historiallisilla Nato-jäsenhakemuksilla oli pakottava syy. Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti, että Vladimir Putin haluaa muuttaa turvallisuuspoliittista asetelmaa koko Euroopassa ja palauttaa Venäjän suurvallaksi. Tulevaisuuden turvallisuuspoliittiset laskelmat näyttivät, että turvassa ei olisi enää sen paremmin Suomi kuin Ruotsikaan. Kummassakin maassa tajuttiin, että pelkällä EU-jäsenyydellä ei olisi aitoa turvallisuuspoliittista painoa tosipaikan tullen.”

”Suomen ja Ruotsin päätös hakeutua Naton jäseneksi on erityisen merkityksellinen kolmelle Baltian maalle. Niiden turvallisuus lisääntyy, kun Pohjoismaista muodostuva yhtenäinen linnake rakentuu Naton sisälle.”

Hufvudstadsbladetin mukaan on onni, että Suomen ja Ruotsin samanlaiset päätökset on tehty samassa tahdissa.

”Sotilaallisen liittoutumattomuuden päättyminen merkitsee suurta muutosta sekä Suomelle että Ruotsille.”

”Ei ole uskaliasta väittää, että ellei Suomi olisi lähtenyt Nato-uralle, tuskin Ruotsikaan olisi tehnyt niin, ainakaan vielä.”

”Tällä kerralla isoveli seurasi pikkuveljen jälkiä. Sillä ei ole väliä, kuka seuraa ketä. Pääasia on, että pidämme yhtä. Myötä- ja vastoinkäymisissä. Se tuntuu hyvältä, turvalliselta ja oikealta.”

Kaleva kirjoittaa, että Suomen ja Ruotsin poliittinen sidos toisiinsa on nyt tiiviimpi kuin kertaakaan sitten vuoden 1809.

”Suomalaisten suhdetta Ruotsiin ovat pitkään leimanneet alemmuudentunnosta nousevat kompleksit ja kaunat. Ne ovat onneksi vähenemään päin.”

”Terve kilpailu jääköön elämään muuallekin kuin kiekkokaukaloihin. Ja mallia kannattaa ottaa edelleenkin naapurista, jos siellä osataan jokin asia paremmin.”