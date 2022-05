Suomella on ollut enemmän ymmärrystä Venäjän-suhteiden arvolle kuin monilla Naton nykyisillä jäsenmailla.

Presidentti Vladimir Putinin päätös hyökätä Ukrainaan on ymmärrettävästi herättänyt Suomessa sekä suuttumusta että halun liittyä Natoon. Invaasio osoitti eurooppalaisen solidaarisuuden tarpeellisuuden ja sen, että Venäjän uhkaa vastaan on syytä varautua sotilaallisesti.

Suomessa hyökkäys palautti mieliin myös taistelun Neuvostoliittoa vastaan toisessa maailmansodassa ja sen jälkeiset aluemenetykset.

Natoon liittyminen vaikuttaa nyt muun muassa Suomen EU-jäsenyyden vuoksi luonnolliselta ratkaisulta. Toisaalta pitkäaikainen sitoutuminen transatlanttiseen turvallisuusliittoutumaan on iso askel, jota tulisi harkita tarkkaan.

Naton kaltainen organisaatio alistaa jäsenmaiden puolustuksen resurssit kollektiiviselle päätöksenteolle, ja joissain tapauksissa jäsenmaiden joukot ovat liittouman komennossa. Tämän järjestelyn etuna on kyvykkyyksien yhdistäminen mahdollista vihollista vastaan.

Naton juuret ovat yhteisessä puolustuksessa Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Natoon liittyminen on Suomelle houkutteleva vaihtoehto, kun otetaan huomioon Suomen alttius Venäjän toimille sekä Vladimir Putinin revansistinen aggressio.

Mutta miten Nato-jäsenyys lopulta vaikuttaisi Suomen haavoittuvuuteen suhteessa Venäjään?

Kyse ei ole vain Venäjän sotilaallisesta kyvykkyydestä tai siitä, onko Putin uusi Stalin.

Suomi pysäytti Stalinin talvisodassa neuvostojoukkojen ylivoimasta huolimatta. Putinin vaikeudet Ukrainassa osoittavat, että paikallinen vastarinta maahantunkeutujia vastaan voi olla nykyisin vieläkin tehokkaampaa. Sitä paitsi länsimaat ovat huomattavan solidaarisia Ukrainalle, vaikka maa ei kuulu Natoon. Maahantunkeutuminen selvästi kuuluu Venäjän keinovalikoimaan, mutta hyökkääjän Ukrainassa kohtaamien ongelmien ei ainakaan pitäisi lisätä uuden sotaseikkailun todennäköisyyttä.

Suomella on omat, vahvat ja itsenäiset puolustusvoimansa, joita kansalaismielipide tukee. Venäjällä ja joillakin Naton jäsenmailla on kahdenvälisiä erimielisyyksiä, mutta Suomen suhdetta Venäjään on hoidettu pitkään molempien osapuolten eduksi.

Yhdysvallat saattaa kylmän sodan perintönä nähdä Venäjän maailmanlaajuisesti vihollisena, mutta Suomen toisenlainen diplomatia on onnistunut hyvin. Eikä Suomi ollut kylmän sodan aikana Naton vapaamatkustaja: maa ajoi etujaan omista lähtökohdistaan ja tarkkailuasemistaan.

Kriisien eskaloituminen huoletti niin kylmän sodan aikana kuin nytkin. Lisäisikö vai vähentäisikö Nato-jäsenyys sen todennäköisyyttä, että Suomi joutuisi taistelutantereeksi?

Suomen suhteet Venäjään ovat olleet paremmat kuin monilla muilla mailla, ja siten Suomella voi olla Nato-jäsenyyden myötä paljon menetettävää.

Suomen hakeutumista Natoon ei olisi helppo perua. On syytä pohtia myös sitä, kuinka yhteneväisiä tai erillisiä Suomen ja Naton intressit saattaisivat tulevaisuudessa olla.

” Kuinka yhteneväisiä Suomen ja Naton intressit olisivat?

Ongelmia ei olisi, jos Suomi ja muut länsimaat voisivat elää rauhanomaisesti toimivan Venäjän rinnalla. Toisaalta, jos Venäjästä tulee kuin Pohjois-Korea, jolla on öljyä, Suomi olisi Natossa osa tarpeellista Euroopan ja Venäjän – tai ehkä Naton ja Aasian – välistä muuria.

Näiden kahden ääripään välissä on kuitenkin monia skenaarioita, joissa Suomi saattaa ymmärtää hyvien Venäjän-suhteiden arvon paremmin ja hyötyä niistä enemmän kuin suurvaltana asioita globaalisti tarkasteleva Yhdysvallat – tai aiemmin suoraan Neuvostoliiton vaikutuspiiriin kuuluneet maat, joilla on kipeät kansalliset muistonsa.

Vaikka tulevaisuutta on nyt vaikea ennustaa, diplomatian keinot ovat tärkeitä sen muovaamisessa. Diplomatiassa Suomella olisi todennäköisesti enemmän annettavaa nykyisessä asemassaan kuin pienenä Nato-maana.

Suomi on kulkenut pitkään omaa tietään taitavasti suurvaltakonflikteja vältellen. Onko nyt muutoksen aika?

Brantly Womack

Kirjoittaja on kansainvälisen politiikan professori Virginian yliopistossa.

