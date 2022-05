Taiteilijoiden ja urheilijoiden palkkatyön ja sosiaaliturvan kehittämisestä hyötyisivät muutkin.

Koronaviruksen aiheuttama taloudellinen ja sosiaalinen kriisi iski erityisen kipeästi taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloihin. Tämä on käynnistänyt keskustelun, jonka rönsyt ulottuvat kulttuurin yhteiskunnallisesta merkityksestä oikean työn käsitteeseen. Ukrainan sota on avannut silmät jälleen sille, mikä on kulttuurin merkitys ihmisten välisille sidoksille ja kansakunnan yhtenäisyydelle.

Taide voi synnyttää merkityksiä, jotka eivät ole rahalla mitattavissa. Samalla se on erottamaton osa palvelusektoria, joka on maailmanlaajuisesti suurin työllistäjä. Taide kytkeytyy osaksi laajempaa yhteiskunnallista murrosta, jossa epätyypillinen työ lisääntyy. Freelance-työ koskee meillä jo noin kolmasosaa työtä tekevistä.

Taiteilijat ovat työn murroksen edelläkävijöitä: limittäisten työjaksojen yhdistely taiteellisen työn palkkioihin, työkorvauksiin ja apurahoihin on arkipäivää. Monesta purosta muodostuva toimeentulo törmää valitettavan usein ongelmiin työmarkkina-aseman määrittelyssä ja siten aukkoihin sosiaaliturvassa, aivan kuten muillakin alustatyöntekijöillä.

” Taiteilijat ovat työn murroksen edelläkävijöitä.

Silppuiset tulot, pätkätyöt ja tiheästi vaihtuvat työmarkkina-asemat aiheuttavat tulottomia kausia, jolloin olisi tarve työttömyysturvalle. Taiteilijoiden määritteleminen yrittäjiksi vastoin heidän omaa tahtoaan on yleistä. Apurahakaudet tulkitaan myös yrittäjyydeksi.

Julkisessa keskustelussa kummittelee ilmaisu ”oikea työ”. Sillä viitataan kuukausipalkkaisiin työsuhteisiin, joissa on määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Taiteilijoiden ja ammattiurheilijoiden työtä tuetaan usein apurahoilla, mikä viittaa siihen, että heidän työtään ei pidetä oikeana työnä vaan jonkinlaisena harrastuksena, johon tarvitaan apua.

On selvää, että työsuhteen määritelmä ja sosiaaliturvajärjestelmämme kaipaavat kipeästi uudistuksia, mutta toteutuksen aikajänne on pitkä. Siksi olisi tärkeää, että vapaiden taiteilijoiden ja ammattiurheilijoiden asemaa parannettaisiin heti tekemällä taiteilija- ja urheilijapalkkakokeilu, jossa määräaikaisen apurahoituksen sijaan maksettaisiin määräaikaisia palkkoja.

Käytännössä jokin taidetta ja urheilua tukeva yhteisö ottaisi työnantajavastuun taaten tuen vapaalle taiteen tekemiselle ja ammattiurheilulle. Vertailukohta tieteen puolelta on Suomen Akatemian tutkijarahoitus. Kokeilulla voitaisiin kehittää pysyvä malli.

Taide- ja kulttuurialan suhteen pandemia on toiminut suurentavan linssin tavoin ja nostanut esiin piilotettuja kipupisteitä. Ongelmien ratkaiseminen alkaa alan rakenteiden tunnistamisesta mutta myös kokeiluista. Kulttuurialan kaipaamat uudistukset palvelevat myös laajempaa itsensä työllistäjien, alustatyöntekijöiden sekä tutkijoiden joukkoa ja lopulta koko yhteiskuntaa.

Paula Tuovinen

johtaja

Taiteen edistämiskeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.