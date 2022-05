Venäjän sotatoimien seurauksena energian ja materiaalien saatavuus on heikentynyt ja hinnat ovat nousussa. Yksi vastatoimi, joka monilla suomalaisilla on vajaakäytössä, on jätteiden kierrätys.

Biojätteestä saadaan multaa ja kaasua. Riippuvuus tuontiravinteisiin ja -energiaan pienenee, ja jätteenpolttolaitoksen teho kasvaa, kun märkä aines vähenee. Myös lasi sekajätteessä heikentää prosessin tehoa.

Paperista ja pahvista saadaan kiertoon puukuitua, jonka tuonti Venäjältä on loppunut. Metallia tuodaan paljon idästä, ja sen kierrätys on muutenkin neitsytmateriaalin tuotantoa ekologisempaa. Muovin kierrätys vähentää raakaöljyn tarvetta uusissa tuotteissa. Anna sinäkin Vladimir Putinille haiseva vastalause ja kierrätä!

Lauri Antero Kuusisto

diplomi-insinööri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.