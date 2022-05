Lastensuojelun palveluissa on suuria eroja

Olen täysin samaa mieltä Irina Heikkisen (HS Mielipide 19.5.) kanssa siitä, että lastensuojelun palvelu on erilaatuista – ja räikeästi – työntekijästä riippuen.

Perheessämme on tilanne, jossa toinen lapsi on pitkäaikaisessa sijoituksessa ja toinen kotona. Lapsilla on eri työntekijät: toinen sijaishuollossa ja toinen lastensuojelussa. Helsingin kaupungin lastensuojelun työntekijän kanssa yhteistyö sujuu mutkattomasti. Kysymyksiin vastataan ja tavoitteet ovat selkeät.

Sijaishuollossa tavoitteet jäävät epäselviksi. Oman työntekijän tavoittamiseen voi kulua viikkoja. Päätösvalta on valunut perhehoitajalle, joka päättää muun muassa lapsen ja biologisen vanhemman tapaamisista. Kokouksissa yhdessä sovitut asiat ohitetaan toistuvasti. Työntekijän vastuulla on lapsen oikeuksista huolehtiminen. Tämä ei toteudu työn laadun heikkouden vuoksi.

Kahden lapsen äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

