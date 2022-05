Kanavassa kirjailija ja journalisti Ville Hytönen toteaa, että nihilismi on rappeuttanut Venäjän.

”Venäläinen nihilismi on sukua Donald Trumpin ja salaliittoteoreetikkojen tietonihilismille, jossa mitään tietoa ei voi määrittää varmaksi.”

”’Bysanttilaisuus’, ’patrioottisuus’ tai edes imperialistinen ja ekspansiivinen alistamisperusta eivät ole merkittävimpiä Venäjän valtiorakennetta ohjaavia tai hallintokulttuuria ylläpitäviä määritteitä. Ne ovat vain koristeita, joilla voidaan perustella täysin aatteetonta, arvotonta ja rikollista tapaa johtaa ja hallita maata.”

”Narsistinen nihilismi tuottaa harhan, että maailma toimii muuallakin näin, ja siksi länsimaalaiset ovat jatkuvasti ongelmissa, koska he noudattavat sääntöjä. Venäjällä menestymiseen vaaditaan nimittäin jatkuvaa liikkeen viilausta, keplottelua, sääntöjen rikkomista ja huijaamista.”

”Nihilismi on fasismia edeltävä ilmanpaine, joka näkyy kelmeänä hikenä vanhentuvien johtohahmojen korkeilla otsilla. Se on samanaikaista ikääntyvän miehisyyden pelkoa hallinnan menettämisestä ja nuorukaisen epävarmuutta.”

”Neuvostoliiton perintö tekee Venäjästä valtion, jonka identiteetti on murrosikäisen pojan. Se kokeilee kykyjään maskuliinisessa uhittelussa, mutta joutuu väistämättä aikuisten torumaksi. Se kaipaa suuresti rakkautta, mutta ei osaa kertoa sitä.”

Pelit-lehdessä toimittaja Niko Nirvi arvioi, että tietokone- ja konsolipelien maailmassa sotaisat voimafantasiat ovat pumpanneet vähänkin kelvolliset konfliktit loppuun, joten Ukrainan sotaa voisi pitää taivaan lahjana.

”Narratiivi on optimaalinen: pahan johtajan inhottava örkkiarmeija hyökkää, ryöstää ja raiskaa, mutta pienempi hyvisarmeija pistää urheasti vastaan. Ja kaikki tämä nykyaikaisella aseistuksella!”

”Narratiivisena ongelmana Ukrainan sodan pahin este on, että tarinasta puuttuu toistaiseksi lopetus. Voi olla, että viime voimillaan Goljat heittää Daavidia hemmetin isolla kivellä. Toinen ongelma on, että pahuus pitää kukistaa ennen kuin sen voi pelittää. Toisen maailmansodan loppumisesta on 77 vuotta, mutta Saksaa näkee pelattavana vain moninpeleissä (koska niissä on pakko), eikä ikinä sankarina.”

”Viihdepeleissä Ukrainan sota, kävi miten kävi, ei tule näkymään. Syy siihen on yksinkertainen: Venäjän hirvittävät ja samalla äärityperät sotarikokset Ukrainan siviiliväestöä kohtaan. Aivan sama vaikka puolet pelin tuotoista lahjoittaisi Ukrainan jälleenrakennukseen, rikos on aivan liian tuore, ja kuten Saksan esimerkki demonstroi, puoliintumisaika on melkoinen. Sen enempää Battlefield kuin Call of Duty eivät voi uhmata osakekurssien vihaa.”