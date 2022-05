Personal trainerin on hallittava ihmissuhdetaidot

Jos on liikunnanohjaaja ja hankkii personal trainerin koulutuksen, on kysyttävä itseltään, mitä henkilökohtaisuus tarkoittaa. Timangissa kunnossa olevan trainerin voi olla vaikea ymmärtää asiakkaan tilannetta. Pahimmassa tapauksessa aitoa vuorovaikutusta ei synny ja omakuva liikkujana ja ihmisenä voi huonontua. Asiakasta on kunnioitettava joka käänteessä.

Hankin personal trainerin stressaavassa tilanteessa, mutta nuorelta trainerilta puuttui ymmärrys siitä, että lähtökohtana on oltava asiakas eivätkä liikesarjat. Vauhti ja vaihtelu oli kovaa enkä millään muistanut monia harjoitteita yksin treenatessani. Stressaannuin lisää.

Mietinkin, miten personal trainerien koulutuksessa puhutaan asiakaslähtöisyydestä, kun kyseessä on niin herkkä alue kuin keho. Ihmisen mieltä ja kehoa ei voi irrottaa toisistaan. Tämä otetaan huomioon kilpaurheilijoidenkin valmennuksessa. Miten personal trainereita koulutetaan ja testataanko koulutettavien ihmissuhdetaitoja mitenkään?

Riitta Papunen

Joensuu

