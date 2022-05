Kannattaa aina pyytää tavata personal trainer ensimmäisellä kerralla ilman jatkositoutumista

Nimimerkki Tavallinen liikkuja kertoi (HS Mielipide 18.5.) tilanteesta, joka on valitettavasti melko yleinen ja jonka hän oli kokenut nöyryyttävänä liikkuessaan personal trainerin opastuksella: valmentaja tekee ohjelman kuntoilijalle paneutumatta asiakkaan nykytilanteeseen, elämäntapaan, arkiaikatauluun tai senhetkiseen kuntoon ja liikuntahistoriaan.

Personal trainer -nimike ei edelleenkään ole suojattu, ja kuka tahansa voi kutsua itseään valmentajaksi. Isot terveyden alan yritykset ovat ostaneet liikuntakeskuksia liiketoimintaansa laajentaen tai perustaneet omia liikuntayksiköitä. Tämä ei takaa sitä, että heillä työskentelevä valmentaja olisi terveyden alan ammattilainen tai että hänellä olisi riittävää kokemusta erityyppisistä asiakkaista.

Personal trainereiden keski-ikä Suomessa on noin 30 vuotta. Monille valmentajille aktiivinen urheilu ja liikunta on rakas elämäntapa, ja monilla on myös kokemusta kilpaurheilusta. Siksi heidän elämäänsä kuuluvat luontevasti sekä terve ruokavalio että säännöllinen liikunta, eikä heidän tarvitse sen kummemmin patistaa tai motivoida itseään treenaamaan. Tästä lähtökohdasta on joskus haastavaa mieltää, miten valtava kynnys jo säännöllisen liikunnan aloittaminen voi jollekin olla, ja kuinka vieraalta ja vaikealta esimerkiksi kuntosaliharjoittelu voi tuntua. Tehdyt kuntosaliohjelmat ovat aloittelijoille monesti aivan liian haastavia ja sisältävät moninivelliikkeitä, vaikka kehonhallinta ja tasapaino ovat vielä hukassa, voimasta puhumattakaan.

Kannattaa aina pyytää tavata personal trainer ensimmäisellä kerralla ilman jatkositoutumista, kuulostella, minkälaista kokemusta hänellä on valmennustyöstä ja tunnustella, miten henkilökemiat toimivat – ilman niitä onnistuminen on vaikeaa. Meitä on alalla monia, jotka jo ikämme ja kokemuksemme puolesta ymmärrämme esimerkiksi ikääntyvää kehoa ja mieltä. Ymmärrämme myös niitä naisia, jotka ihmettelevät vaihdevuosien aiheuttamia muutoksia tai ”uinuvia pakaroita”, jotka ovat yllättävän yleinen vaiva monilla istumatyöläisillä.

Ikä, koko ja tämänhetkinen kuntotaso eivät estä ketään ensin kokeilemasta ja sitten innostumasta liikunnasta.

Sirpa Laine

personal trainer, Trainer4you

Tiina Simpanen

FAF personal trainer

ratkaisukeskeinen terapeutti

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.