Maaliskuussa julkaisemamme selvityksen mukaan teknologia-ala koetaan miesvaltaiseksi ja monimutkaiseksi, ja tämä mielikuva tulee muuttaa.

Naisia hakee opiskelemaan tekniikan alalle enemmän kuin koskaan, ja ala on yhä useamman naishakijan ykkösvaihtoehto (HS 19.5.). Tämä on miesvaltaiselle ja osaajapulasta kärsivälle alalle todella myönteinen uutinen, sillä Suomessa alan osaajista noin 22 prosenttia on naisia.

Yhteiskuntamme digitalisoituessa teknologia-alalla on yhä enemmän valtaa tulevaisuuden rakentamisessa. Vaikutukset koskettavat meitä kaikkia, ja palveluiden on huomioitava ihmiset monenlaisista lähtökohdista. Siksi alalle tarvitaan laajasti erilaisia osaajia.

Kehityssuunta on oikea. Naishakijoiden osuus alalla on tuplaantunut viidessä vuodessa. Silti tarvitaan toimia, joilla vaikutetaan alan mielikuviin. Maaliskuussa julkaisemamme selvityksen mukaan teknologia-ala koetaan miesvaltaiseksi ja monimutkaiseksi, ja tämä mielikuva tulee muuttaa. Sanavalinnoillakin on merkitystä – sanat insinööri ja tietotekniikka saattavat jopa estää naisten hakeutumisen alalle. Myös roolimalleilla on mielikuvien muuttamisessa suuri vaikutus.

Kiinnostavaa on se, että naisia hakeutuu erityisesti niille tekniikan aloille, joilla voi vaikuttaa ympäristökysymyksiin. Maailmaa voi kuitenkin muuttaa läpi teknologia-alan. Yritysten tulee tehdä näkyväksi, kuinka teknologia voi ratkaista mitä tahansa arjen ongelmista yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Naisia on houkutellut alan pariin myös opintojen muuttaminen joustavammaksi muun muassa verkko-opiskelun myötä. Erilaiset tarpeet ja lähtökohdat huomioiva kulttuuri kouluissa mutta myös työelämässä onkin kriittistä – liittyy se sitten työyhteisön inklusiivisuuteen, perheen ja työn yhdistämiseen tai yhtäläisiin uramahdollisuuksiin.

Merkit ovat rohkaisevia, mutta vielä on työtä tehtävänä. Tehdään yhdessä teknologiasta kaikkien ala.

Satu Kiiskinen

Suomen maajohtaja

Tietoevry

