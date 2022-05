Kukaan ei tunnu tietävän, miksi hyvin toimivaan käytäntöön ollaan ajamassa perusteettomia muutoksia.

Luotsauslakia ollaan päivittämässä. Siihen esitetään muutosta, jossa luotsierivapauden saisi jatkossa kaiken kokoisiin aluksiin ja ilman suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikilla, myös ulkomaisilla varustamoilla, olisi yhtäläiset mahdollisuudet liikennöidä väylillämme ilman luotsia. Lakimuutos koskettaa niin kutsuttua pientonnistoa eli lastikapasiteetiltaan 2 000–5 000 tonnin rahtialuksia. Suomen lipun alla ulkomaanliikenteessä on tällaisia aluksia noin 30, ja ne kuljettavat vuosittain lastia noin kuusi miljoonaa tonnia. Työllistävä vaikutus suoraan on noin 450 ja välillisesti noin tuhat henkilötyövuotta.

Kukaan ei tunnu tietävän, miksi hyvin toimivaan käytäntöön ollaan ajamassa perusteettomia muutoksia. Lainvalmistelu on tehty ilman lähtötilanteen ja tilastojen analysointia ja vaikuttavuusarviota muutoksista. Siinä ei ole huomioitu muuttunutta maailmantilannetta, jossa Euroopassa käydään sotaa ja Suomesta on todennäköisesti tulossa Nato-maa. Poistamalla kotimaisen kielen vaatimuksen avataan markkina ulkomaisille halvemman kustannustason varustamoille, mikä heikentää merkittävästi meriturvallisuutta sekä kotimaisen varustamoelinkeinon kilpailukykyä ja sitä kautta suomalaista kriisiajan huoltovarmuutta.

Lakia päivitettäessä on katsottava tulevaisuuteen ja huomioitava myös ilmastonmuutoksen aiheuttama olosuhteiden vaikeutuminen, kuten myrskyt ja jääkentän muutokset. Arktinen osaaminen korostuu. Myös hybridivaikuttamisen kohteeksi joutumisen mahdollisuus on osa uutta normaalia.

Laivaliikenteen mahdollisessa häiriötilassa korostuu paikallistuntemus, joka on ollutkin nykyisen luotsierivapauslainsäädännön kantava ajatus äidinkielemme lisäksi. Nyt väylillämme ilman luotsia liikennöivien alusten päälliköt ovat erityisiin oloihimme syntyneitä, kulttuurimme ja historiamme tuntevia suomalaisia ja joskus myös muita suomalaistuneita merenkulkijoita. Mielestämme kaikkien luotsauksen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden tulisi olla EU-kansalaisia. Paikallistuntemus ja ammattitaito eivät synny itsestään, vaan tarvitaan työpaikkoja, jotka nyt esitetyllä lakimuutoksella ovat uhattuina.

Turvallisuusnäkökulmasta nykyinen luotsauslaki on toiminut pientonniston osalta hyvin – merkittäviä onnettomuuksia ei ole sattunut. Aluskoon kasvaessa on sanomattakin selvää, että myös riskit kasvavat. Pieniä aluksia on helpompi ja turvallisempi käsitellä kokonsa ja alhaisten nopeuksien vuoksi ahtailla ja karikkoisilla saaristoväylillämme.

Olemme Suomessa edenneet hyvin kauppalaivastomme kehittämisessä ympäristöystävällisempään suuntaan. Nyt jos avataan paremmat mahdollisuudet ulkomaisille varustamoille ottaa markkinaa haltuun ”minkälaisella kalustolla tahansa”, emme taatusti tue elinkeinon vihreää siirtymää. Myöskään lainsäädännön yksinkertaistaminen ei ole toteutumassa – päinvastoin.

Meillä on maailman tasolla huippuluokan koulutus, jota soveltamalla digitalisaation ja automaation kehitykseen ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin voimme edelleen viedä Suomea kohti merenkulun kehityksen kärkeä. Nyt tehtävien uudistusten on tuettava näitä tavoitteita. Siksi luotsauslain uudistus tulisi ottaa uudelleen tarkempaan, kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, ja säilyttää kielivaatimukset ja aluskoon rajoitukset.

Jussi Mälkiä

merenkulkuneuvos, laivanvarustaja Meriaura oy

Antti Partanen

laivanvarustaja Rederi ab Nathalie

Christian Grönqvist

laivanvarustaja Prima Shipping oy ab

