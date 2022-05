Rajat eivät ehkä ole pyhiä, mutta niiden siirtely sotavoimin muuttaa ihmiskohtaloita.

Toimittaja Iida Sofia Hirvonen pohti kirjoituksessaan (HS 22.5.) selityksiä maanpuolustustahdolle. Nopeasti voidaan vastata, että esimerkiksi uskontotiede on luonut vakuuttavia selitysmalleja sille, miksi kansallisvaltiolla on useille ihmisille suuri maailmankatsomuksellinen merkitys. Lisäksi sosiaalipsykologia valottaa niitä tekijöitä, joiden ansiosta armeijaorganisaatio pystyy mobilisoimaan ihmisiä sodankäyntiin, joka on erittäin vaarallista ja pelottavaa toimintaa.

Olin itse nuorempana aikeissa lähteä sotilasuralle. Sain opiskelupaikan kadettikoulusta ja värväydyin armeijan jälkeen Ranskan muukalaislegioonaan. Lyhyeksi jääneen seikkailun jälkeen palasin kotimaahani. Sittemmin ymmärsin, että eräs syy paluuseeni oli se, että Suomessa voin toteuttaa itseäni täysivaltaisena kansalaisena, toisin kuin Ranskassa, jossa meitä ulkomailta tulleita alokkaita kutsuttiin ”mongoleiksi”.

” Millaisissa olosuhteissa ihminen voi olla vaikkapa akateeminen filosofi tai vapaa toimittaja?

Georges Bataille, johon Hirvonen viittasi, kuului sodan riepottelemaan ajattelijasukupolveen. Esimerkiksi Bataillen aikalainen ja maanmies Jean Paul Sartre palveli Ranskan asevoimissa ja joutui sotavangiksi. Saksassa taas Martin Heideggerin oppilas, juutalainen Hans Jonas, lähti kotimaastaan liittyäkseen brittiarmeijaan ja palasi ase kädessä liittoutuneiden asepuvussa, osallistuen kansallissosialistisen Saksan kukistamiseen. Saatuaan tietää äitinsä kuolleen keskitysleirillä Jonas kuitenkin jätti Saksan lopullisesti. Rajat eivät ehkä ole pyhiä, mutta niiden siirtely sotavoimin muuttaa ihmiskohtaloita. Voidaankin kysyä, millaisissa olosuhteissa ihminen voi olla vaikkapa akateeminen filosofi tai vapaa toimittaja.

Hirvonen esitteli kirjoituksessaan Bataillen ajattelua, ja Bataillea seuraten voidaankin todeta, että vasta moderni elämäntapa on mahdollistanut irrallisen minuuden, joka vaalii ainutkertaista elämäänsä sokeana niille ehdoille, jotka tuon elämän ovat alun perin mahdollistaneet. Tästä näkökulmasta hämmästyttävää ei siis ole se, että ihminen tuhlaa elämänsä jonkin asian puolesta, vaan se, että moderni aika on synnyttänyt nihilistisen yksilösubjektin, jolle mikään ei ole pyhää eli uhrin arvoista.

Maailman tilasta johtuen moni ajattelija ja toimittaja kokee tärkeäksi edistää humaania ja ekologisesti kestävää kulttuuria. Tälle työlle ei kuitenkaan ole mitään kulttuurista tilaa, joka olisi ehdottoman turvassa ympäristökriisien, totalitaaristen liikkeiden ja sotien uhalta. Edes internetin rooli vapaana alustana ei ole taattu. Edellisten huomioiden pohjalta vastaan Hirvosen kysymykseen sotilaallisen maanpuolustustahdon mielekkyydestä: vaikka sota itsessään on mieletöntä, on Suomi tänä globaalien kriisien aikana niin otollinen paikka humaanimman ja kestävämmän tulevaisuuden vaalimiselle, että sitä kannattaa puolustaa vaikka aseellisesti.

Pasi Takkinen

kasvatusfilosofian väitöskirjatutkija

reservin vänrikki, Helsinki

