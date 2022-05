Käyttöhuoneet ovat pistohuumeita käyttäville tarkoitettuja paikkoja, joissa huumeita voi käyttää terveydenhuollon työntekijän valvonnassa.

Helsingin Sanomissa on viime päivinä uutisoitu Sörnäisten alueen rauhattomuudesta monesta näkökulmasta ja nostettu esiin myös huumeiden valvotut käyttötilat yhtenä ratkaisuehdotuksena.

Valvotut käyttöhuoneet ovat pistohuumeita käyttäville tarkoitettuja paikkoja, joissa huumeita voi käyttää terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Ne ovat vaihtoehto rappukäytäville ja julkisille vessoille. Käyttötilojen yhteydessä on mahdollista tarjota terveysneuvontaa, ideaalitilanteessa myös tilaisuus levätä, syödä ja peseytyä rauhassa.

Jos metroaseman seutu tuntuu ohikulkijoille turvattomalta, sitä se on myös siellä kaiken aikansa kuluttaville ihmisille. Etenkin pistohuumeita käyttävillä asunnottomilla on hyvin vähän valinnanvaraa siitä, missä he päivänsä viettävät.

Helsingin kaupunki on jo kolme vuotta sitten tehnyt valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen erillislaista, joka mahdollistaisi huumeiden käyttötilojen kokeilun. Tätä edelsi perusteellinen, moniammatillinen selvitystyö. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuoreessa toimenpideohjelmassaan ehdottanut käyttötilojen kokeilua.

Meillä on runsaasti tutkimustietoa siitä, että käyttötilat ovat toimiva tapa auttaa kaikista vaikeimmassa asemassa olevia huumeidenkäyttäjiä. Maailmanlaajuisesti käyttötiloja on noin sata, ja kansainvälisten kokemusten perusteella ne vähentävät myös huumeiden ympäristöhaittoja.

Puoli vuotta sitten Krista Kiuru (sd) koko hallituksen puolesta ilmoitti, että tutkimustiedosta huolimatta hallitus ei aio edistää Helsingin kaupungin aloitetta. Ainoa keino saada kokeilun mahdollistava erillislainsäädäntö eduskuntakäsittelyyn on kansalaisaloite. Sen voi allekirjoittaa kansalaisaloitepalvelussa.

Käyttötilat yksin eivät ratkaise Kurvin ongelmia, mutta nykyinen rangaistuksiin perustuva politiikka ei myöskään ole tuottanut toivottuja tuloksia. Päihdekuntoutus tarvitsee lisää resursseja.

Kokeilua kannattavat asiantuntijat ja sitä on toivottu myös käyttäjien keskuudessa. Ainoa mitä meiltä puuttuu, on poliittinen tahtotila tehdä parempaa päihdepolitiikkaa.

Outi Aaltonen

Nora Lehtonen

Suvi Helle

Tukea, turvaa ja terveyttä -kansalaisaloitteen vastuuhenkilöitä

