Euroviisut on palautettava takaisin musiikkikilpailuksi

Euroviisuista on tullut kertakäyttöistä sirkusviihdettä.

Musiikin aaltojen polulla tallatessani en näe nykyisessä musiikkimaailmassa minkäänlaista Valoa ikkunassa. Nykyään Euroviisuissa esitetään kertakäyttöistä sirkusviihdettä, jossa musiikilla on vain pieni sivurooli. Vain harvoin 2000-luvun euroviisuesityksistä on musiikkimaailmaan saatu unohtumattomia ikivihreitä sävelmiä. Tärkeintä kolmen minuutin esityksissä on rekvisiitta: ilotulitukset, ilmapallot, puvustukset ja vähäpukeiset pyllyä pyörittävät naiset.

Myös niin kutsutut asiantuntijaraadit antavat pisteitä pitkälti vain naapurimaille, mikä vie pohjan panostaa hyvän musiikin tekemiseen. Yksi poikkeus toki löytyy. Suomi antaa lähes aina täydet pisteet Ruotsille, mutta Ruotsi ei anna Suomelle pistettäkään. Siis sulle muttei mulle.

Toukokuun yöllinen finaalilähetys on puuduttavaa katseltavaa. Lähetysaikaa kuluu liikaa juontajien jaaritteluihin ja ääntenlaskun odotteluun. Moni valitsee yöunet Euroviisujen sijaan – kunhan ensin pyöritetään pyllyä Pump pump ennen nukkumaanmenoa.

Nyt pitäisi palauttaa sirkukseksi luiskahtanut eurooppalainen spektaakkeli takaisin hyvää musiikkia arvostavaksi kilpailuksi. Myös ilmasto pitäisi ottaa huomioon ja muuttaa kilpailu tapahtuvaksi etänä. Samalla voisi hyräillä Katson sineen taivaan ja todeta Niin kaunis on taivas. Jokainen maa esiintyisi netin välityksellä etänä kotimaassaan, ja äänestykseen saisi osallistua ainoastaan yleisö. Toki äänestää saisi vain muiden maiden esityksiä kuten nykyäänkin.

Tanssipaikoissa soitetaan hienoja kappaleita, joista moni on sävelletty jo Euroviisujen alkutaipaleella, 1950-luvulla. Mutta nyt tallustan Laiskotellen kuuntelemaan kappaletta Varjoon – suojaan. Jospa löytyisi musiikillinen Tie uuteen päivään!

Matti Hirvonen

kehitysinsinööri, eläkkeellä, Nokia

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.