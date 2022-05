Tänä päivänä arviointi on koulussa huomattavasti aiempaa monipuolisempaa ja hienovaraisempaa sekä arvioinnin kohteen huomioon ottavaa.

Juuso Henrik Nieminen ja Laura Ketonen olivat tärkeällä asialla (HS Mielipide 23.5.) toivoessaan oppilaiden osallistamista koulun arviointityöhön. Kirjoittajien näkemys siitä, että oppilaita ”mitataan ja vertaillaan yhä nuorempina”, ei kuitenkaan kohtaa sen kouluarjen kanssa, jota päivittäin näen.

Omana alakouluaikanani 1980-luvulla laulukoe ja leuanvetotesti suoritettiin koko luokan kuunnellessa ja katsoessa. Kuvataiteen tuotokset ja äidinkielen kirjoitelmat asetettiin muiden oppilaiden äänestyskäyttäytymisen ja sanallisen arvion kohteiksi sen enempää kyselemättä. Nykyisin ajoittain lähes tabuksi leimatut numerot sain jokaisesta kouluaineesta jo ensimmäisen luokan kevättodistukseen.

Tänä päivänä arviointi on koulussa huomattavasti monipuolisempaa, hienovaraisempaa ja arvioinnin kohteen huomioon ottavaa. Erilaisia yksilöllisiäkin tapoja osallistua ja näyttää osaamisensa on huomattavasti laajemmin. Koulun arki on pehmentynyt. Yleinen yhteiskunnallinen kehitys lienee kulkenut vastakkaiseen suuntaan, jos julkista keskustelua on uskominen.

Tatu Luoto

luokanopettaja, Helsinki

