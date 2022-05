Kaupungeissa on pystyttävä toteuttamaan turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit, sopivat etäisyydet ja luotettava, edullinen sekä esteetön joukkoliikenne.

Luokka- ja vähemmistöasemat vaikuttavat liikuntaharrastuksiin ja mahdollisuuksiin liikkua, kirjoittivat Hanna-Mari Peotta ja Samuli Oja (HS Mielipide 21.5.). Liikkumisen eriarvoisuudesta ja etuoikeuksista keskusteltaessa on otettava huomioon muukin kuin harrastukset. Liikuntaharrastukset eivät yksin johda hyvään kuntoon tai muihin liikkumisen aiheuttamiin hyvinvointivaikutuksiin.

Jos keskitymme ainoastaan liikuntaharrastuksiin, jätämme olennaisen osan huomiotta: arjessa liikkuminen paikasta toiseen voi olla aktiivista ja hyvinvointia edistävää. On ymmärrettävä liikkumisen ja liikunnan ero. Mahdollisuus hoitaa päivän liikkuminen aktiivisesti ilman fyysisiä tai psyykkisiä esteitä on yksinkertainen mutta tehokas tapa ylläpitää terveyttä sosioekonomisesta tai muusta asemasta riippumatta.

Kaupunkisuunnittelulla on erityisen suuri rooli siinä, miten liikkumisen eriarvoisuuteen voidaan vaikuttaa. Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys on yksi ensisijaisia tapoja vaikuttaa heikommassa asemassa olevien liikkumiseen ja sen aiheuttamiin hyvinvointivaikutuksiin. Turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit, sopivat etäisyydet ja luotettava, edullinen sekä esteetön joukkoliikenne on pystyttävä toteuttamaan kaupungeissa, jotta liikkuminen on kaikille mahdollista.

Emilia Taskinen

liikennesuunnittelija, diplomi-insinööri

Helsinki

