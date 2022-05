Influenssa tekee tuhojaan siinä missä koronaviruskin. Esimerkiksi hoitokodeissa influenssa leviää nopeasti sekä asukkaisiin että työntekijöihin.

Kun koronaviruspandemia on vähän hellittänyt, suosituksiakin on höllennetty. Joissakin tapauksissa henkilöstölle on ilmeisesti jätetty oman harkinnan varaan, käytetäänkö hoitotyössä maskia vai ei. Perustelu omalle harkinnalle on saatu alueellisen terveysviranomaisen tai jopa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksista. Kiire julistaa korona taltutetuksi aiheuttaa nyt influenssan välityksellä suurta ja ainakin osittain vältettävissä olevaa vahinkoa.

Ismo Heikkinen

Kajaani

