Terveydelle haitallisten elintarvikkeiden syöminen arkiruokana paitsi lihottaa myös sairastuttaa.

Ruokaympäristö on neljän viime vuosikymmenen aikana muuttunut kansalaisten terveyttä heikentäväksi. Maailman terveysjärjestö WHO on esittänyt terveydelle erityisen haitallisten elintarvikkeiden kriteerit, joita ovat runsaasti kovaa rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävät ruoat. WHO on myös arvioinut, että fiskaalisten keinojen kuten verojen käyttö on yksi tehokkaimpia toimia vaikuttaa epäterveellisten tuotteiden kulutukseen.

Terveydelle haitallisten elintarvikkeiden syöminen arkiruokana paitsi lihottaa myös sairastuttaa.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on aikuisten tehtävä, samoin kuin terveellisestä ruokaympäristöstä huolehtiminen. Lait, säädökset ja verotus ovat monissa maissa osoittaneet, että viisaasti toteutettuina epäterveellisten elintarvikkeiden kulutus vähenee ja terveellisten lisääntyy. Esimerkiksi Britanniassa toteutettu sokeripitoisten virvoitusjuomien rankempi verotus vähensi eniten sokeria sisältävien juomien kulutusta jopa 40 prosenttia, mutta juomien kokonaiskulutus ei vähentynyt vaan siirtyi vähemmän sokeria sisältäviin juomiin. Myös energiajuomien myyntikielto alle 18-vuotiaille on toteutettu nuorten terveyden suojelemiseksi.

” Elintarvikkeiden terveysvero pitäisi nähdä kannustavana tekijänä.

Elintarvikkeiden terveysvero pitäisi nähdä kannustavana tekijänä mieluummin kuin haittana elintarviketuotannossa. Määrällisesti ruokaa kulutetaan suunnilleen yhtä paljon, oli se terveellistä tai epäterveellistä, joten valmistaja voi päättää minkälaista ruokaa se tuottaa. Verottamalla epäterveellisiä tuotteita porrastettujen verojen avulla kannustetaan tuottajia kehittämään parempia vaihtoehtoja. Valmistevero ei myöskään aseta kotimaisia valmistajia eriarvoiseen asemaan, koska valmistevero koskee myös tuontituotteita. Näin ollen terveysperusteinen valmistevero on suhteellisen reilu.

Samoin nuorille kohdistuvaa markkinointia digitaalisessa mediassa tulee säädellä sen nykyisen terveyttä haittaavan markkinointitavan vuoksi. Digitaalisessa mediassa lapsiin ja nuoriin kohdistuva elintarvikkeiden markkinointi koskee Suomessa meneillään olevan tutkimuksen mukaan valtaosin (jopa 80-prosenttisesti) haitallisia elintarvikkeita ja juomia, mikä ei varmaankaan yllätä ketään.

Tuotteiden markkinointi paljousalennusten tai suurten pakkauskokojen alennuksilla ei useinkaan kohdistu terveellisiin tuotteisiin. Jälleen esimerkki Britanniasta, jossa syksyllä 2022 tulee voimaan laki, joka kieltää epäterveellisten elintarvikkeiden paljousalennukset ja myynnin kassoilla. Myös Suomessa on onnistuneesti säädelty keskioluen myyntiä siten, että sen litrahinta on sama pakkauskoosta riippumatta. Runsaasti sokeria sisältävät virvoitusjuomat tulisi säädellä samoin periaattein.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan kirjatut erittäin tärkeät lasten ja nuorten terveyttä suojelevat tavoitteet pitää saada nyt toteutettua. Julkisuudessa esitetyt uhkakuvat terveysveron monimutkaisuudesta pienille toimijoille saataisiin hälvennettyä asiallisen keskustelun myötä. Toimivia ja hyviä malleja on viime aikoina toteutettu maailmalla runsaasti.

Heli Kuusipalo

johtava asiantuntija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Anna Lemström

neuvotteleva virkamies

maa- ja metsätalousministeriö

Sirpa Sarlio

neuvotteleva virkamies

sosiaali- ja terveysministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.