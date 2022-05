Inklusiivista päivähoitoa on lähdetty ajamaan sinisilmäisesti ja säästöt edellä. Kärsijöinä ovat eniten tukea tarvitsevat lapset.

Huono palkka ja työolot ovat keskeisiä haasteita päivähoitoalalle pätevän henkilökunnan saamiseksi. Päiväkotien integroituihin erityisryhmiin on vaikeinta saada pätevää henkilökuntaa. Meille vanhemmille uskotellaan, että lapsi kuntoutuu päästessään integroituun erityisryhmään päiväkotiin. Pedagogisesti epäasianmukainen lapsiryhmien järjestäminen korostuu integroiduissa erityisryhmissä. Inklusiivista päivähoitoa on lähdetty ajamaan sinisilmäisesti ja säästöt edellä. Integroidut erityisryhmät on muodostettu toimimattomiksi. Kärsijöinä ovat eniten tukea tarvitsevat lapset.

Tilanne saattaa usein olla se, että osa erityislapsista on kehityksellisesti pienen yksivuotiaan lapsen tasolla ja vanhimmat vertaislapset ovat viisivuotiaita. Pienryhmätoimintaa ei ole järjestetty ja räätälöity heikompitasoisille erityislapsille. Usein ryhmässä ei ole lapselle sopivan tasoisia leluja tai muita välineitä, koska ne ovat käytössä pienempien lasten ryhmässä.

Useimmiten lapselta puuttuu avustaja, joka tekisi lapsen kanssa omia harjoituksia tai kannattelisi lasta yhteisessä toiminnassa. Lapsi on onnekas, jos hän on saanut avustajan. Avustajia ei myönnetä, vaikka hoitava taho olisi sitä lausunnoissaan vahvasti suositellut.

Erityislapsi saattaa viettää aikuisen kanssa suurimman osan päivästä kahden kesken erillisessä tilassa jonkin ryhmän aikuisen kanssa. Näin tapahtui esimerkiksi oman lapseni kohdalla. Tämä johtuu hänen kehitystasolleen räätälöimättä jääneestä toiminnasta tai siitä, että lapsi ei ole vielä oppinut taitoja toimia suuressa lapsiryhmässä, ei edes 12 lapsen integroidussa ryhmässä. Lisäksi aistisäätelypulmat ovat haaste monen neuropsykiatrisista haasteista kärsivän lapsen kohdalla.

Varhaiserityisopettajia ei saada palkattua päiväkoteihin. Monet heistä työllistyvät kouluun esimerkiksi vammaisopetukseen, jossa resurssit ovatkin monin verroin paremmat kuin päiväkodeissa. Oman lapseni kohdalla taidot kehittyivät huimasti vasta koulun erityisopetuksessa.

Päiväkodin inkluusiota tulisi toteuttaa lapsen kehitystaso huomioiden. Inkluusiossa on ajatuksena, että lapsi tuntee kuuluvansa joukkoon ja olevansa osallinen ryhmässä. Moni erityislapsi hyötyisi osapäiväisestä vahvemmin tuetusta ja heille räätälöidystä pienryhmätoiminnasta. Erityislasten päivähoitoa voisi keskittää enemmän eri alueiden päiväkoteihin. Tämä helpottaisi myös terapeuttien työtä. Pyörää ei tarvitse edes keksiä uudelleen, koska malleja osapäiväisiin kuntouttaviin päiväkotiryhmiin löytyy esimerkiksi Norjasta ja Yhdysvalloista.

Erityisopettaja ja erityisen vanhempi

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.