Asukaspysäköinti on palvelu asukkaille, ei markkina

Tulotaso tai asuinpaikka eivät ole kunnalliseen toimintaan soveltuvia kriteereitä palvelun hinnoittelussa.

Helsingin kaupungin tavoitteena on pysäköintipaikkojen käytön tehostaminen nopeuttamalla paikkojen kiertoa. Tavoite autojen pitämisestä ”jossain muualla” koskee myös asukkaita. Markkinaehtoisuutta tavoitellaan nostamalla hintoja, joiden pitäisi olla samat kaikille pysäköiville.

Markkinapuutteen aiheuttaa pysäköintipaikkojen niukkuus. Autopaikkojen määrää rakennusluvissa on vähennetty, ja tätä on tarkoitus jatkaa. Kaupunkimme sääntelee tarjontaa ja korottaa maksuja. Järjestelmä on käytännössä monopoli.

Asukaspysäköinti on palvelu asukkaille, ei markkina. Tulotaso ja asuinpaikka eivät ole kunnalliseen toimintaan soveltuvia kriteereitä palvelun hinnoittelussa. Asukkaita tulisi auttaa, ei kurjistaa heitä. Minne tasa-arvo on unohtunut? Köyhät kyykkyyn?

Haja-asutus-alueilla asuvien ohella myös helsinkiläiset tarvitsevat autoa. Syykin on usein sama: tarve liikkua asuinpaikan ulkopuolella. Autojen jakopalvelut, lyhytaikaiseen käyttöön tarjottavat kaupalliset palvelut, eivät useimmiten käy. Kantakaupunkilaisen ongelmana on asua kotonaan ja pitää autoa – kuten muutkin kansalaiset tekevät.

Helsingin kaupungin pitäisi turvata pysäköintimahdollisuus asukkaille kohtuuhinnalla korkeiden kiinteistöverojen vastikkeena.

Jyrki Wirtavuori

kantakaupungissa asuva, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.