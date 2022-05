Inkluusio on toimiessaan hyvä ja toimiva asia, mutta kaikkia lapsia se ei palvele.

Espoon opetustoimi korostaa lähikouluperiaatetta kouluvalinnoissa, eikä erityiskouluja juurikaan ole. Inkluusio on toimiessaan hyvä ja toimiva asia, mutta kaikkia lapsia se ei palvele. Henkilökohtaisia avustajia ei myönnetä vaikeasti vammaisille lapsille, resurssit ovat vahvasti puutteelliset ja ympäristöt esteellisiä.

Tähän vuoteen asti Espoon opetustoimi on myöntänyt liikuntavammaisille lapsille koulupaikkoja Ruskeasuolla sijaitsevalta valtion erityiskoululta, joka on erikoistunut nimenomaan liikuntavamman ja muun muassa kommunikaation haasteita omaaville lapsille.

Tänä keväänä Espoon opetustoimi kieltäytyi hakemasta paikkoja perusteena, että voi tarjota vastaavan tuen Espoossa. Tämä on osoittautunut karmivaksi valheeksi. Liikunta- ja kehitysvammaisille lapselleni on osoitettu koulu, jossa hän on päivittäin vaarassa kelata portaisiin sekä sisällä että ulkona, jos aikuisen silmä hetkeksikin välttää.

Viranomaisten viesti meille vanhemmille on, että meidän pitäisi luottaa koulussa oleviin aikuisiin. Lapselleni osoitetussa koulussa hänen ainoa aktiviteettinsa välitunnilla on kelata asfaltilla ilman mitään mahdollisuuksia päästä tiiliskivien ympäröimille ja turvahiekalla sijaitsevalle leikkialueille. Esteettömyyden vähimmäisvaatimukset, hissi ja esteetön kulku rakennukseen eivät liikuntavammaiselle lapselle riitä.

Kuinka moni vanhempi suostuisi hyväksymään sellaisen koulupaikan lapselleen, missä lapsi on mahdollisessa hengenvaarassa päivittäin? Entä kuinka moni vanhempi hyväksyisi sen, että oman lapsen koulussa on 6–9 vuoden ajan yksi leikkiväline, mihin lapsella on mahdollisuus mennä? Espoon esteettömyysohjeen mukaan liikuntavammaiselle lapselle riittää pääsy yhteen leikkivälineeseen.

Kaikki tämä tapahtuu Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa vuonna 2022. Espoossa YK:n vammaissopimus on vain sanahelinää, eivätkä lastenoikeudet koske kaikkia lapsia.

Kaisa Mäkynen

psykologi, liikunta- ja kehitysvammaisen lapsen äiti, Espoo

