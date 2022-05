Koneet tuskin tulevaisuudessakaan korvaavat työtehtäviä, jotka vaativat perusosaamisen lisäksi luovaa ajattelua ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lähimarketissa on käynnissä kampanja: rekisteröitymällä käsiskannerin käyttäjäksi saat suklaalevyn tai kaksi kestokassia. Skannerilla luet ostostesi viivakoodit sitä mukaa kun keräät ne suoraan kassiisi. Palauttaessasi skannerin telineeseen saat koontikuitin, jonka mukaan sitten maksat pikakassalla. Näppärää, nopeaa ja säästää työvoimakuluissa.

Vanhempainvapaaltaan vihreiden puoluekokouksessa piipahtanut puheenjohtaja Maria Ohisalo varoitti, että Suomesta ovat katoamassa työpaikat, joihin pääsisi ilman tutkintoa. Esimerkiksi hän nosti juuri kauppojen kassalinjat. Siellä asiakas kohtaa yhä useammin ihmisen sijasta automaatin.

Erityinen huoli työmarkkinoilla on niistä, joiden koulutus on jäänyt pelkän perusopetuksen varaan, ja viime vuoden alusta oppivelvollisuus ulotettiinkin 18-vuotiaisiin. Toiveena ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa toisen asteen koulutuksesta – lukiosta tai ammattikoulusta – tulisi jokaiselle jotakuinkin samanlainen itsestäänselvyys kuin nyt peruskoulun tarjoamasta perustasosta.

Teollistuminen, automaatio ja digitalisaatio: nyky-Suomen vauraudesta on kiittäminen luovaa tuhoa. Vielä ennen sotia maa- ja metsätalous työllisti noin puolet suomalaisista, ja väestöstä kolme neljännestä asui maaseudulla. Sitten traktorit korvasivat hevoset, ja lypsyjakkarat vaihtuivat lypsykoneisiin.

Maatalouden koneellistuminen tyhjensi maaseutua, mutta tarjosi teollisuudelle paljon halpaa työvoimaa. Kansakunta vaurastui. Samaan aikaan kun automaatio alkoi 1980-luvulla viedä teollisuuden työpaikkoja, kasvoivat palvelualat. Työllisten määrässä tapahtui jopa 150 000 hengen nettolisäys.

Koneet tuskin tulevaisuudessakaan korvaavat työtehtäviä, jotka vaativat perusosaamisen lisäksi luovaa ajattelua ja sosiaalista kanssakäymistä. Näitä ammatteja on palkkajakauman molemmissa päissä: putkimiehiä, perushoitajia, poliiseja, lääkäreitä, data-analyytikoita ja johtajia. Varmasti tulevaisuus kantaa jatkossakin eivätkä työt maailmasta lopu, mutta työmarkkinat voivat polarisoitua – toivottavasti samoin ei tapahdu yhteiskunnalle siinä sivussa.

Suklaalevyt ovat ainakin toistaiseksi jääneet lunastamatta ja skanneri telineeseen. Mieluummin kohtaan kassalinjalla ihmisen kuin robottiäänen kehotuksen: ”Syötä maksukortti.”

Kirjoittaja on HS:n hallintopäällikkö