Lapin Kansan mukaan energiamarkkinoilla on nyt historian havinaa.

”Venäläinen Gazprom Export katkaisi äsken kaasun viennin Suomeen. – – Venäjä lopetti sähkön tuonnin viikko sitten. Sähkökaupan loppumisen lisäksi fossiilisten polttoaineiden kauppa on päättynyt tai päättymässä. Raakaöljyä on tulossa ilmeisesti enää muutama lasti ja kivihiilen tuonti on käytännössä ohi. On täysin mahdollista ja jopa todennäköistä, ettei Suomi osta enää ikinä Venäjältä fossiilisia polttoaineita.”

”Paluuta vanhaan ei ole näköpiirissä, vaikka Ukrainaan saataisiin rauha – mikä on epätodennäköistä – sillä konflikti lännen ja Venäjän välillä jatkuu joka tapauksessa pitkälle tulevaisuuteen.”

”Suomi siirtyy Venäjän vauhdittamana kohti päästötöntä tai vähintäänkin vähäpäästöisempää energia-aikakautta. Vaikka ’vihreään siirtymään’ liittyy yhä ratkaisemattomia ongelmia, suunta on selvä. Fossiiliset polttoaineet ovat pian muisto ’fossiiliselta’ ajalta, jolloin Venäjäkin vaikutti olevan hetkittäin matkalla kohti demokratiaa.”

”Jos Suomi pelaa korttinsa oikein, se selviää tästä pelistä voittajana. Vahvuutemme on, että energiamme tulee jo monesta ’vihreästä’ lähteestä, kuten ydin-, vesi- ja tuulivoimasta sekä biomassasta. Muutos ei tapahdu silti kivutta täälläkään.”

”Muutos näkyy väistämättä lompakossamme. Edessä on tiukan euron aika, jonka pituutta ei tiedä kukaan.”

Savon Sanomat toteaa, että Suomessa on ennenkin arvuuteltu energian riittävyyttä kulutushuippujen aikana.

”Jo nyt tiedetään, että ensi talven arvuutteluun liittyy paljon tavanomaista enemmän epävarmuutta.”

”Maakaasun käyttö on varsin suurta Suomessa, mikä helposti unohtuu, koska kotitaloudet, kauppa, palvelut ja kasvihuoneet käyttävät vain kolmisen prosenttia 23 terawattitunnin vuotuisesta käytöstä. Energiantuotannossa maakaasun osuus on ollut kolmanneksen luokkaa ja teollisuuden osuus yli 60 prosenttia.”

”Juuri nyt energiaa riittää, kun sitä ei tarvita lämmittämiseen. Tosin Olkiluoto 2 on huollossa ja Olkiluoto 3:n koekäyttö jatkuu, Pohjois-Ruotsin siirtoyhteydet kangertelevat huollon vuoksi ja vesivoimaa ei voi normaalisti säätää kevättulvien takia.”

”Syksyllä ja talvella tilanne kiristyy. Kukaan ei tiedä, miten vettä sataa Norjan ja Ruotsin vesivoimaa pyörittämään. Epävarmuutta liittyy yhä Olkiluoto 3:n kohtaloon. – – Kolmas epävarmuus liittyy kelluvaan lng-terminaaliin, jolla on ollut tarkoitus korvata venäläistä maakaasua. ”

”Hinta ohjaa kotitalouksiakin säästämään ja ajastamaan kulutustaan. – – Jos tuotannon kaikki riskit laukeavat, pakkasilla nähdään uusia hintahuippuja.”