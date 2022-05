Vuokralaisen markkinat tarkoittavat joillekin asunnonomistajille pienempiä tuloja. Se on mitätön ongelma sen rinnalla, että Helsingissä moni on joutunut kamppailemaan asunnosta kohtuuttomasti.

Kerran kesän kynnyksellä lähdin töihin toiseen kaupunkiin ja otin asuntooni alivuokralaisen. Kotiini tuli asumaan nuori aikuinen, jolla oli ollut suuria vaikeuksia löytää vuokra-asuntoa, sillä hänen nimensä ei ollut tyypillisen suomalainen.

Ikävää, ajattelin, mutta tieto ei herättänyt sen suurempaa kummastusta. Päälle parikymppisenä vuokra-asuntojen etsimisestä puhuttiin kavereiden kesken paljon. Tuolloin tuntui, että vuokranantajien harjoittama syrjintä täytyy vain ottaa annettuna.

Totta kai valkoinen ja vaaleahiuksinen, vaikkapa luokanopettajaksi opiskeleva nainen on hakijoiden joukossa kovaa valuuttaa. Onhan maailma täynnä ennakkoluuloja. Nuorilla miehillä on jo vaikeampaa ja kaikilla maahanmuuttajilla varmasti aivan mahdotonta, ajateltiin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman on kertonut, että tämä käsitys vuokramarkkinoiden toiminnasta on varsin yleinen. Stenman totesi viime vuonna HS:lle monien ihmisten uskovan, että vuokranantaja saa syrjiä hakijoita ja valita vuokralaiseksi kenet haluaa.

Näin asia ei tietenkään ole. Syrjintä esimerkiksi alkuperän, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen takia on paitsi julmaa myös laitonta. Silti sitä tapahtuu.

Paha vain, että näissä tapauksissa syrjintää ei ole aivan helppo todistaa – ei ainakaan, jos hakijoita on paljon.

Onkin valtavan hieno asia, että Suomen pahimmassa ihmissumpussa Helsingissä vuokra-asuntojen tarjonta on ollut runsasta jo parin vuoden ajan. Tämä on johtanut joillain alueilla jopa vuokrien laskuun. Vuokralaisen tilanne on edelleen verrattain hyvä, vaikka viime aikoina tarjonta on jälleen hieman vähentynyt.

Asunnonhakijoiden ei enää menneiden vuosien tapaan tarvitse jonottaa esittelyyn letkana rappukäytävässä. Se tarkoittaa paitsi maltillisempia vuokria myös vähemmän tilaisuuksia syrjiä ihmisiä esimerkiksi rasistisista ja homofobisista syistä.

” Syrjintää ei ole aivan helppo todistaa.

Toki nykytilanne on johtanut siihen, että joidenkin vuokranantajien tileille siirretään kuukausittain himpun verran vähemmän rahaa kuin aiemmin. Se kuuluu kuitenkin asuntosijoittamisen riskeihin.

Se on myös mitätön ongelma sen rinnalla, että moni pääkaupungissa on joutunut kamppailemaan asunnosta kohtuuttomasti. Asiasta, joka on niin perustavanlaatuinen välttämättömyys kuin olla ja voi.

Helsingissä on jatkossakin pidettävä huolta siitä, että vuokramarkkinat pysyvät tarpeeksi väljinä.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.