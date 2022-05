On erittäin tärkeää, että Suomen ja Ruotsin läheinen yhteistyö jatkuu muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan rikkoo kansainvälistä oikeutta. Vaatimuksillaan vaihtoehtoisesta turvallisuusjärjestyksestä ja etupiireistä Venäjä uhkaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Venäjä on osoittanut valmiutensa käynnistää laajamittaisia sotilaallisia hyökkäyksiä naapurimaitaan vastaan ja ottaa huomattavia geopoliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia riskejä tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Päämääriensä saavuttamiseksi Venäjä on omaksunut vihamielisen lähestymistavan, johon kuuluvat uhkaukset, sotilaalliset keinot ja erilaiset hybridivaikuttamisen muodot. Sotilaallista voimaa käytetään poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Muuttuneella turvallisuustilanteella on kauaskantoisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia Euroopassa ja euroatlanttisella alueella.

Suomella ja Ruotsilla on vuosisatainen yhteinen historia, mikä on johtanut tiiviiseen yhteistyöhön maidemme välillä. Meitä yhdistävät niin maantiede, taloudelliset suhteet, muuttoliike maidemme välillä kuin yhteiset turvallisuusintressitkin. Tämä on ollut erinomainen alusta myös puolustusyhteistyön rakentamiselle.

Suomen ja Ruotsin puolustuskykyä vahvistetaan, ja puolustus- ja turvallisuuskumppanuuttamme syvennetään. Yhteistyö kattaa rauhan, kriisin ja sodan ajan, ja se on joka suhteessa kokonaisvaltaista. Puolustusvoimiemme yhteistoimintakyky paranee päivä päivältä. Suomen ja Ruotsin merivoimat, maavoimat ja ilmavoimat ovat hyvin pitkälti yhteensopivia. Virkamiehet, upseerit ja sotilasyksiköt tekevät yhteistyötä, ovat yhteydessä ja vaihtavat tietoja keskenään päivittäin. Suhteemme rakentuu yhteisten geostrategisten intressien perustalle, ja sitä määrittelevät luottamus, keskinäinen kunnioitus ja yhteisymmärrys.

Lähiaikoina allekirjoitamme kahdenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan isäntämaatuesta. Tämä on konkreettinen askel, joka parantaa Suomen ja Ruotsin kykyä vastata omasta turvallisuudestaan. Isäntämaatukijärjestelyllä (Host Nation Support, HNS) tarkoitetaan erikseen sovittavia toimenpiteitä, jotka isäntävaltio tekee toisen valtion joukkojen toimintaedellytysten tukemiseksi.

Isäntämaatuen valmiuksia kehittämällä Suomi ja Ruotsi pyrkivät luomaan edellytykset yhteisille operaatioille ja toistemme alueilla toimimiselle eli sotilaallisen avun tehokkaalle vastaanottamiselle ja antamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen maaperällä toimivat ruotsalaiset joukot tai Ruotsin maaperällä toimivat suomalaiset joukot saisivat samanlaisen tuen kuin ne saisivat kotimaassaan. Tämä parantaa yhteistoimintakykyämme ja lähettää vahvan viestin siitä, että otamme puolustusyhteistyömme vakavasti. Isäntämaatukea annetaan ja vastaanotetaan myös normaaliolojen kahdenvälisissä harjoituksissa Suomessa ja Ruotsissa. Kahdenvälinen isäntämaatukijärjestely vahvistaa yhteistoimintakykyämme nyt ja tulevaisuudessa, myös Naton jäseninä.

Suomi ja Ruotsi hakevat Nato-jäsenyyttä. Sotilaallista toimintaa alueellamme vahvistetaan harjoitusten ja koulutuksen kautta. Esimerkkejä harjoituksista ovat Baltops, Archipelago Endeavor ja Arrow. Kumppanimaamme, kuten Yhdysvallat, Britannia, Saksa, Ranska, Norja ja Tanska, osoittavat solidaarisuuttaan. Yhdessä kanssamme ne vahvistavat läsnäoloaan ja ottavat osaa toimintaan Itämeren alueella.

Yhteistoimintakyky yhdistettynä yhteiseen vastuuseemme vakauttaa turvallisuustilannetta ja nostaa kynnystä sotilaallisiin selkkauksiin lähialueillamme. Tämä lähettää mahdollisille vihamielisille tahoille vahvan viestin siitä, että meillä on sekä tahtoa että kykyä toimia yhdessä kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Luotamme siihen, että Suomen ja Ruotsin väliseen puolustusyhteistyöhön käytetty aika ja sen eteen tehty työ hyödyttävät kansallista puolustusta, vahvistavat Natoa ja pohjoismaista puolustusyhteistyötä sekä parantavat turvallisuutta Itämeren alueella ja arktisella alueella. Yhdessä Suomi ja Ruotsi ovat jatkossakin lujia turvallisuuden tuottajia Pohjois-Euroopassa.

Antti Kaikkonen ja Peter Hultqvist

Kaikkonen on Suomen puolustusministeri (kesk) ja Hultqvist Ruotsin puolustusministeri.

