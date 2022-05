Kojamo on hakenut kaavamuutosta, jotta Taivaskallion alueella oleva koulurakennus voidaan muuttaa asuinkäyttöön.

Helsingin Taivaskallio on suojeltu, pääosin 1930-luvulla rakennettu kulttuurihistoriallisesti arvokas pientaloalue. Helsingin kaupungin ja Kojamon välisessä kiinteistökaupassa myytiin useita kiinteistöjä, joista yksi sijaitsee Onnentiellä, Taivaskallion alueella. Kiinteistökauppa koski pääosin asumiskäyttöön soveltuvia kiinteistöjä. Onnentien osalta kyseessä oli koulurakennus, jonka saattaminen asumiskäyttöön edellyttää kaavamuutoksen lisäksi mittavaa lisärakentamista.

Taivaskallio on kyseistä koulurakennusta lukuun ottamatta suojeltu, eikä lisärakentamista ole kaavamääräyksien takia sallittu. Nyt Kojamo on hakenut kaavamuutosta, jotta koulurakennus voidaan muuttaa asuinkäyttöön ja tehdä alueen kokoon ja luonteeseen nähden massiivinen lisärakennus. Rakennukseen on kaavoitettu pelkkiä yksiöitä, ei Helsingissä kaivattuja perheasuntoja.

Muutos rikkoo kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinalueen kokonaisuuden, tuo alueelle enemmän liikennettä kuin kapeat asuntokadut kestävät sekä vie yhden historiallisen rakennuksen alueelta, jolla on huutava pula koulujen väistötiloista ja päiväkodeista. Hyvälle rakennukselle olisi monia muitakin käyttökohteita, esimerkiksi lähellä ahtaissa tiloissa toimiva musiikkiopisto ja paljon muuta.

Kaavamuutokselle ei ole rationaalisia perusteita, mutta sen pitämisellä muussa kaupunkilaisia hyödyttävässä käytössä on. Miksi sitten kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavamuutosesityksen eteenpäin vietäväksi? Syynä lienee kiinteistökaupan kokonaisuus, joka pääosin on järkevä. Kiinteistöomistaja ymmärrettävästi haluaa realisoida koko kaupan, vaikka kauppaa tehtäessä tiesi riskit.

Kaavamuutokselle ei ole muuta perustelua kuin Kojamon etu. Onkin aiheellista kysyä, kuka ohjaa Helsingin kaavoitusta. Tässä tapauksessa näköjään grynderi.

Sirkku Lepistö

Kaija Pöysti

Helsinki

