Kivellä loikoileva norppa on jätettävä rauhaan

Karvanvaihtoaikana norppa ei mielellään poistu kiveltä veteen, sillä lämmin ja kuiva iho edistää karvan vaihtumista.

Keväällä ja alkukesästä saimaannorpat nousevat rantakiville loikoilemaan. Ne eivät tällöin makoile laiskuuttaan vaan vaihtavat vanhan karvansa uuteen. Karvanvaihtoaika on yksi fysiologisesti rankimmista ajanjaksoista norpan vuodenkierrossa.

Tänä keväänä olemme havainneet Saimaalla lukuisia pienveneitä, jotka ovat tunkeutuneet aivan liian lähelle kivillä makoilevia norppia. On ilmeisen tarpeellista muistuttaa, että kivellä loikoileva norppa kuuluu jättää rauhaan.

Karvanvaihtoaikana norppa ei mielellään poistu kiveltä veteen, sillä lämmin ja kuiva iho edistää karvan vaihtumista. Norppa saattaa viettää kivellä jopa 12 tuntia. Lähestyvä vene tai kanootti voi kuitenkin saada norpassa aikaan stressireaktion, jolloin se sukeltaa pakoon. Samalla keskeytyy monen tunnin karvan kuivaus.

” Lähestyvä vene tai kanootti voi saada norpassa aikaan stressireaktion.

Pienveneillä ja kanooteilla liikuttaessa on mahdollista nähdä norppa. Norppaan on kuitenkin syytä säilyttää useamman sadan metrin välimatka. Norppaa voi kiikaroida kauempaa, ja halutessaan norpasta voi ottaa kuvan kiikarin läpi. Norppien tavoitteellinen lähestyminen kuvaustarkoituksessa on luvanvaraista toimintaa.

Mikäli vesilläliikkuja toivoo näkevänsä norpan, on suositeltavampaa osallistua vastuulliselle norpparisteilylle kuin lähteä omin päin norppia bongaamaan. Kokeneen oppaan johdolla ja tarkoin suunnitellulla risteilyllä minimoidaan norpalle aiheutuva häiriö. Lisäksi risteilyillä tarjotaan tietoa saimaannorpasta ja sen suojelusta.

Norpparisteilyjä järjestävät useat matkailuyrittäjät. Norppaturismi voi olla hyvä tapa edistää norpan asiaa, kun tietämys norpista lisääntyy ja paikalliset yrittäjät saavat toimeentuloa norppaystävällisesti järjestetyistä retkistä.

On kuitenkin hyvä varmistaa etukäteen, että valitulla norpparisteilyllä noudatetaan tänä keväänä julkaistuja vastuullisen norppaturismin pelisääntöjä.

Heikki Härkönen

toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri

Hanne Kosonen

saimaannorppatiedottaja

Suomen luonnonsuojeluliitto

