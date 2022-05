Kehitystä hidastaa muun muassa se, että Suomen ja EU:n lainsäädäntö ei tunnista muovin kemiallista kierrätystä kierrätykseksi.

Pakkausmuoveista tulee Euroopan unionin ja Suomen jätelainsäädännön mukaan kierrättää puolet vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden kuluttua joka toisen nakkipaketin ja muovipussin pitää päätyä uudeksi muovituotteeksi.

Nykyisin Suomessa uusiomuoviksi päätyy vain noin kymmenen prosenttia markkinoille tulevasta muovista ja noin kolmekymmentä prosenttia pakkausmuovista. Iso osa muovista päätyy sekajätteen tai kierrätyksen kautta energiantuotantoon.

Uuden jätelain tavoite vaikuttaakin epärealistiselta, ja siihen tuskin päästään nykyisillä keinoilla. Yksi syy on jäykässä lainsäädännössä.

Muovia voidaan kierrättää mekaanisesti ja kemiallisesti. Nykyinen kierrätys on mekaanista: käytetty muovi lajitellaan, rouhitaan, pestään ja sulatetaan. Siitä muovataan pellettejä, joista valmistetaan esimerkiksi tiskiharjoja, kukkaruukkuja ja muovikasseja.

Kierrätyksen ongelmana on se, että muovilaatuja on niin monia. Jo yksi nakkipaketti sisältää vähintään kahta eri muovia. Vaikka muovijätteen lajittelutekniikka kehittyy, muoveja ei saada mekaanisessa kierrätyksessä täysin eroteltua toisistaan.

Kierrätyksessä eri muovilajit sekoittuvat ja mukaan tulee epäpuhtauksia, joten muovin laatu heikkenee. Lopputulos ei kelpaa esimerkiksi elintarvikkeiden tai lääkkeiden pakkaamiseen.

Kemiallisessa kierrätyksessä muovi pilkotaan takaisin lähtöaineiksi, molekyyleiksi asti. Niistä valmistetaan uutta muovia, joka on yhtä hyvää ja tasalaatuista kuin öljystä valmistettu muovi. Kemiallinen kierrätys edellyttää kuitenkin uutta osaamista sekä investointeja prosessiteollisuuteen. Se kuluttaa myös enemmän energiaa kuin mekaaninen kierrätys. Toisaalta kemiallisesti kierrätetyn muovin käyttömahdollisuudet ovat paljon monipuolisemmat kuin mekaanisesti kierrätetyn muovin. Molempia tarvitaan, jotta kierrätystavoitteisiin voidaan päästä.

Suomessa on hyvät mahdollisuudet lisätä muovin kemiallista kierrätystä. Meillä on suuria kemiantekniikan yrityksiä, kuten Neste ja Borealis, joilla on osaamista ja investointikykyä kemialliseen kierrätykseen. Molemmat yhtiöt ovatkin viime aikoina ottaneet merkittäviä askeleita kemiallisen kierrätyksen suuntaan. Myös Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä on mittavaa alan osaamista.

” Joka toisen nakkipaketin pitäisi päätyä uudeksi tuotteeksi.

Kehitystä hidastaa se, että Suomen ja EU:n lainsäädäntö ei tunnista muovin kemiallista kierrätystä kierrätykseksi. Asia tulisi korjata pikaisesti, sillä ala kehittyy ja tuotantomahdollisuudet kasvavat sekä Suomessa että Euroopassa.

Muovitehtaat ovat isoja laitoksia, jotka voivat käyttää raaka-aineenaan sekä kemiallisesti kierrätettyä että öljypohjaista muovia. Valmiista muovituotteesta ei enää erota, mistä se on tehty. Tämä lienee yksi syy, miksi lainsäätäjä ei laske kemiallisesti kierrätettyä muovia vielä kierrätysmuoviksi. Lisäksi pitää pystyä luotettavasti osoittamaan, ettei nesteytetty kierrätysmuovi päädy polttoaineeksi, vaan siitä tehdään uusia muovituotteita.

Euroopan maista Britannia tunnustaa jo lainsäädännössään kemiallisen kierrätyksen. Ennen pitkää se hyväksytään myös EU:n laajuisesti.

Suomen tulee pikaisesti hyväksyä kemiallinen kierrätys kierrätykseksi. Lisäksi pitää ottaa käyttöön kaikki keinot, joilla tehostetaan muovin keräystä ja lajittelua. Esimerkiksi rakennustyömaiden pakkauskalvot ja kovamuovit on lajiteltava ja saatava kierrätykseen. Kuluttajilta on kerättävä pakkausmuovin lisäksi muukin muovijäte. Myös mekaanista kierrätystä ja tuotteiden laatua voidaan kehittää.

Jätelainsäädännön tulee asettaa tiukkoja vaatimuksia. Uudistettava Suomen muovitiekartta sisältää myös haastavia tavoitteita, ja siinä on jo tunnistettu kemiallisen kierrätyksen tuomia mahdollisuuksia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että myös lainsäädäntö pysyy mukana alan teknisessä kehityksessä.

Mekaaninen kierrätys ei riitä ratkaisemaan muovijätteen ongelmaa. Siksi lainsäädännöllä ei pidä asettaa esteitä kemiallisen kierrätyksen käyttöönotolle.

Mika Härkönen

Kirjoittaja on työelämäprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.